Ammonito perché esulta come un gabbiano: quello di Ndiaye è il giallo più discusso?

Il calcio non smette mai di sorprendere, e l’episodio accaduto in Premier League durante la sfida tra Everton e Brighton ne è l’ennesima dimostrazione. Iliman Ndiaye, attaccante dell’Everton, ha segnato il gol decisivo per la vittoria della sua squadra per 1-0, ma ciò che ha fatto discutere non è stato tanto il suo talento quanto la sua esultanza.