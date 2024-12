L'avvocato croato, Josip Madaric ha spiegato: "C'è stata una certa, diciamo, minaccia, ma alla fine la lettera diceva che ci chiedevano di cambiare lo stemma e che non avrebbero intrapreso alcuna azione legale. Dal punto di vista legale, non c'era motivo di non adeguarsi. Sembra che se ne siano accorti solo ora e abbiano deciso di rispondere a un logo chiaramente copiato".

L'NK Jadran Galeb, fondato nel 2001, si è sempre detto di essersi ispirato al Brighton - forse anche troppo - che proprio in quell'anno veniva promosso in Second Division, ovvero l'attuale League One (terza divisione inglese). Il club croato, che non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, sembra comunque disposto ad accettare la richiesta del Brighton, in modo tale da non dover incorrere ad alcuna azione legale. Al momento, però, il logo risulta ancora visibile sulla pagina Facebook del club. La Federazione calcistica croata (HNS - Hrvatski Nogometni Savez), invece, si è già mossa per rimuovere il logo del club dal suo sito ufficiale.