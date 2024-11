Manchester City, è crisi nera: sconfitta contro il Brighton, la quarta consecutiva

Il Manchester City ha perso quattro partite consecutive. Sì, non è uno scherzo ma la nuda e cruda realtà dell'ultimo periodo del club allenato da Pep Guardiola. Sconfitta in campionato contro il Brighton per 2-1 nonostante la rete iniziale di Erling Haaland. I cinque minuti terribili per i Citizens arrivano dal 78' all'83'. Prima i padroni di casa la pareggiano con Joao Pedro, poi addirittura la vincono con O'Riley proprio su assist del primo autore del gol. Risultato negativo che si aggiunge a quelli contro Tottenham in EFL Cup, Bournemouth in Premier League e il pesante 4-1 in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Sorride il Liverpool che vince 2-0 contro l'Aston Villa e allunga sul +5.