Manchester City, Guardiola: “Risultato pesante ma non molliamo”

Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato della brutta sconfitta dei suoi ragazzi contro lo Sporting Lisbona per 4-1 rimarcando alcuni aspetti della squadra.

Gennaro Dimonte 6 novembre 2024 (modifica il 6 novembre 2024 | 11:12)

Debacle per certi versi clamorosa quella del Manchester City in Champions League. I ragazzi di Pep Guardiola hanno ricevuto una batosta sul campo dello Sporting Lisbona. Un 4-1, quello maturato all'Estadio Josè Alvalade, che ha visto la stella svedese Viktor Gyokeres siglare una tripletta. Di Foden l'unica rete, del provvisorio vantaggio, segnata dagli inglesi. Niente paura per i Citizens, a sette punti nel girone unico e in piena lotta per un posto nelle prime otto della classifica. In un'intervista, l'allenatore spagnolo è sembrato comunque preoccupato per la prestazione della squadra.

Guardiola dopo la sconfitta: "Ora non sono più nei pensieri del Brasile" — E' un Pep Guardiola decisamente deluso nel post partita di TNT Sports dopo la sconfitta del suo Manchester City contro lo Sporting Lisbona: "Quando perdi 4-1 non hai molto da dire, complimenti ai nostri avversari per la partita giocata. Abbiamo fatto un primo tempo fantastico ma concediamo troppo e non va bene. Sbagliamo cose semplici e gli ultimi due gol erano evitabili. Turnover? Simpson-Pusey ha fatto benissimo, non è questo il punto. Quando giochi tante partite non puoi far giocare sempre gli stessi, è solo un momento difficile dal punto di vista dei risultati".

"Sapevamo che sarebbe stata una stagione complicata ma non ho nessuna intenzione di mollare, voglio lottare. Perdere fa parte del gioco, forse non siamo più abituati. Forse ora non più nei pensieri del Brasile dopo questo 4-1, onestamente sono concentrato sul risollevare i miei ragazzi".