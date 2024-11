City, Guardiola spegne le critiche: “Abbiamo perso solo una partita! Il Liverpool è a soli due punti”

Dopo le sconfitte incassate contro il Tottenham, in Carabao Cup, ed in Premier League contro il Bournemouth, il Manchester City di Guardiola è stato vittima di diverse critiche. Oggi, in conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha avuto l'occasione di rispondere a queste accuse. L'ex Barcellona ha affermato: "So che la gente si aspetta che il City vinca 38 partite su 38, vinca 5-0 ad ogni gara perché questo è il nostro standard. Ma abbiamo perso una partita in Premier League!". Guardiola, quindi, non sembra per niente preoccupato ed anzi sembra chiedere che la sua squadra venga vista in modo più "umano".