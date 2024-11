Manchester City, Guardiola non ci sta: “Il Bournemouth l’ha preparata in 6 giorni”

Il Manchester City, dopo il Tottenham, ha perso anche contro il Bournemouth: continua il periodo nero della super squadra di Guardiola che nel post-partita è apparso sconsolato.

Alessia Gentile 2 novembre 2024 (modifica il 2 novembre 2024 | 19:25)

Il Manchester City ha perso 2-1 in trasferta agli ottavi della Carabao Cup contro il Tottenham il 30 ottobre uscendo dalla competizione e ha perso quest'oggi, sabato 2 novembre, anche in Premier League contro il Bournemouth. Dopo il triplice fischio finale il tecnico dei Citizens ha parlato come di consueto e ha mostrato tutta la sua frustrazione per un momento che appare tutt'altro che semplice a causa degli infortuni e dei risultati negativi.

Guardiola alle prese con le difficoltà del Manchester City — Ai microfoni di 'BBC Match of the Day', Guardiola ha commentato così la sconfitta per 2-1 del Manchester City contro il Bournemouth: "Sapevamo che non potevamo eguagliare l'intensità. Ne abbiamo parlato. È stata una partita aperta. Abbiamo avuto occasioni alla fine, ma congratulo il Bournemouth per la vittoria. Le palle 50-50 a centrocampo, i duelli, giocano questo tipo di partita. Sono molto aggressivi. Hanno avuto 6-7 giorni per prepararsi. Hanno fisicità e velocità, ma devi vincere queste situazioni".

Defeat in Bournemouth.

Hear our Matchday Live crew’s final verdicts 💭 https://t.co/cqAvXn8a2Z

— Manchester City (@ManCity) November 2, 2024

"Loro hanno avuto occasioni. Ederson ha fatto una buona parata. Abbiamo avuto momenti davvero buoni all'inizio del secondo tempo e dopo è stato difficile da digerire, perché eravamo bravi. Dopo aver segnato abbiamo avuto slancio e occasioni, ma non siamo riusciti a segnare. Infortuni? Abbiamo pochi giocatori con molti minuti e molti giocatori senza minuti, quindi il bilancio è un po' scomodo. Abbiamo giocato bene contro gli Spurs, ma oggi non siamo riusciti a gestire la loro intensità e per questo abbiamo perso la partita".