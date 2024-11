Manchester City, Guardiola: “Siamo in emergenza per gli infortuni. Benvenuto ad Amorim”

Guardiola in conferenza stampa pre Bournemouth: "Ci troviamo in una situazione di emergenza in alcune posizioni, ma ci fidiamo dei giovani"

Nancy Gonzalez Ruiz 1 novembre 2024 (modifica il 1 novembre 2024 | 17:36)

Pep Guardiola ha parlato con i media in vista della sfida contro il Bournemouth, valida per la decima giornata di Premier League. Il City si recherà sulla costa meridionale per affrontare il Bournemouth di Andoni Iraola domani, sabato 2 novembre, con il calcio d'inizio previsto per le 15:00. Reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Tottenham Hotspur in Carabao Cup, Pep ha fatto il punto sull’infermeria della sua squadra: "È quello che è. Non siamo l'eccezione, non siamo l'unico club al mondo nel calcio moderno con questi infortuni. Ne abbiamo molti in certe posizioni, ma è quello che è”.

"Anche per il Liverpool è stato così" — A proposito di infortuni, Pep ha commentato: “Ricordo che due o tre anni fa il Liverpool aveva molti infortuni e faticava, ma è così. Dobbiamo adattarci e concentrarci sulla vittoria di domani. Conosciamo la situazione, cosa possiamo fare?” “Cerchiamo di prendercene cura, non abbiamo fatto nulla di diverso rispetto alle stagioni precedenti. Direi che ci alleniamo meno per la quantità di partite per molte ragioni, ma a volte succede. A volte purtroppo succede” ha aggiunto Guardiola.

Il tecnico catalano non ha voluto sbilanciarsi sui singoli che recupereranno dal 1' per la sfida di sabato: “Domani lo saprete, lo vedrete (chi è disponibile, ndr). Ho molti dubbi. La maggior parte di loro, 50/50. Domani mi sveglierò e parlerò con alcuni giocatori e dottori di come si sentono. Se non saranno disponibili domani, immagino che lo saranno martedì”. Guardiola guarda con ottimismo al futuro ed esclude momentaneamente dei possibili innesti nella prossima finestra di mercato: "A gennaio avremo tutta la squadra in forma tranne Rodri, forse Oscar sarà nelle ultime fasi. Quando siamo tutti insieme la squadra è sufficiente, è completa ed è bello"

Sull’infortunio di Savinho, uscito in barella nella sfida contro il Totthnahm, il tecnico ha rivelato: “Savinho è uno di quei dubbi. È stato un colpo forte, non una frattura. Lui sta giocando davvero bene, così aggressivo, così giovane: migliorerà. L'impatto che ha avuto è stato davvero buono”.

Spazio ai giovani Guardiola, a questo proposito non ha escluso la possibilità di vedere in campo alcuni giovani talenti dell'Academy dei Citizens: “Utilizziamo i giocatori giovani perché ci troviamo in una situazione di emergenza in alcune posizioni. Ci fidiamo di loro, ed è per questo che l'accademia è lì. Non abbiamo altre opzioni”.

"Benvenuto Amorim" Infine, il manager del City ha espresso il suo parere sulla nomina di Ruben Amorim, nuovo allenatore del Manchester United, con il City che martedì affronterà lo Sporting CP, attuale squadra del portoghese, in Champions League: “Benvenuto allo United, in Inghilterra. Mi congratulerò con lui martedì prossimo. Abbiamo affrontato la sua squadra due o tre stagioni fa”. Nessun consiglio per lui da parte di Guardiola: “Non sono la persona giusta per dare consigli ai miei colleghi. Ci sono molte persone nello United che gli racconteranno la situazione del club”.