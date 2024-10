Guardiola su Rodri: “Tutto il Manchester City è orgoglioso di lui”

Il Pallone d'Oro 2024 ha creato diverse polemiche tra giocatori, addetti ai lavori e società. L'edizione di quest'anno ha visto trionfare il centrocampista spagnolo Rodri del Manchester City. Decisiva la vittoria della Premier League con il club inglese e il successo a Euro204 con la Spagna da protagonista. In conferenza stampa pre match del City contro il Tottenham di Carabao Cup, Pep Guardiola ha risposto alle domande dei giornalisti su questo argomento caldissimo nelle ultime ore.

Guardiola: "Vinicius? L'avrebbe meritato come Haaland nella scorsa stagione"

Alla vigilia di Manchester City-Tottenham di Carabao Cup, Pep Guardiola ha parlato del Pallone d'Oro assegnato a Rodri: "Innanzitutto voglio congratularmi con lui, per noi è una notizia incredibile. Tutto il Manchester City è orgoglioso di lui. Mai avremmo potuto immaginare che un giocatore di questo club potesse ambire a questo premio. Speriamo che tutto questo possa dargli l'energia per recuperare al meglio dall'infortunio ed essere pronto per la prossima stagione".