Il Malmö vince il suo 24° titolo nazionale, superando il Goteborg nel derby: esulta anche Haaland, volato in Svezia per festeggiare l'amico Botheim

Vincenzo Bellino Redattore 29 ottobre 2024 (modifica il 29 ottobre 2024 | 10:16)

Con due giornate di anticipo, il Malmö trionfa ancora una volta in Svezia, conquistando il terzo titolo di campione nazionale consecutivo. In un clima di festa per i tifosi, anche Erling Haaland ha preso parte ai festeggiamenti, supportando l'amico Erik Botheim durante la partita, vinta dai padroni di casa per 2-1 contro il Goteborg.

Malmö Campione di Svezia: e il Goteborg rischia — Il Malmö si conferma la squadra più forte della Serie A svedese (Allsvenskan). I ragazzi di Henrik Rydström superano 2-1 il Goteborg nel derby svedese e conquistano il 24° titolo nazionale, il terzo di fila. Nulla da fare per l'Hammarby di Zlatan Ibrahimovic, 2ª in classifica e distante otto punti a due giornate dalla fine.

Nonostante lo svantaggio a fine primo tempo, nella ripresa i padroni di casa prima trovano il pari con Taha Ali, poi siglano il gol del sorpasso a 12' dal termine con Hugo Bolin. Un 2-1 che manda in Paradiso il Malmö e che aggrava la situazione del Goteborg che dovrà lottare fino all'ultima curva per guadagnare la permanenza in massima serie.

Haaland festeggia in Svezia il titolo del Malmo del suo amico Erik Botheim

Pallone d'Oro? Haaland festeggia il Malmö — Non solo l'intera squadra del Real Madrid, anche Erling Haaland ha deciso di non presenziare alla cerimonia del Pallone d'Oro, tenutasi lunedì sera a Parigi. Tuttavia, a differenza dei Blancos, qui non c'è alcuna controversia: si tratta piuttosto di una questione di amicizia e di affetto. L'attaccante del Manchester City, che si è classificato 5°, ha scelto di volare in Svezia invece di recarsi al Théâtre du Châtelet di Parigi, per assistere alla conquista del titolo nazionale del Malmö del suo amico Erik Botheim.