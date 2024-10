Il Pallone d'Oro 2024 poteva essere il brasiliano di Madrid, ed invece è andato allo spagnolo di Manchester che con la squadra di Guardiola si è dimostrato un giocatore affidabile e di grande qualità. E se entrambi, brasiliano e spagnolo, giocassero nella stessa squadra? E perché non a Madrid?

Real Madrid, idea Rodri per il mercato

Secondo quanto riportato in queste ore dal portale spagnolo AS, Rodri starebbe valutando attentamente cosa fare del suo futuro. Il contratto è in scadenza 2027 ma ci sarebbe già pronta una proposta importante da parte dei citizens, tale da spingere Rodri ai livelli di Haaland e Foden sotto il punto di vista economico/contrattuale.