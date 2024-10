Benzema: “Ho sentito Vinicius, è triste. Il mondo vede lui come Pallone d’Oro”

Benzema parla pubblicamente della chiacchierata con Vinicius

Karim Benzema, ai microfoni de 'El Chiringuito', ha quindi rivelato e riferito: "Ho parlato con Vinicius, è triste ed è normale. È una cosa complicata, perché tutto il mondo ti vede vincitore del Pallone d’Oro, ma poche ore prima della cerimonia ti dicono che non sarai tu a vincere. È un bravo ragazzo e lavorerà duramente per farcela in futuro. Ho visto cosa è successo e non voglio parlare di France Football o altro, l’ho già fatto quando ero al Real Madrid. Vinicius si è sempre impegnato in campo e non parlo solo di goal segnati. L’anno scorso il Real si è laureato campione d’Europa e lui è stato decisivo in ogni partita. Nessuno meritava il Pallone d’Oro più di lui".