Pallone d’Oro, in Spagna il Real Madrid è sotto accusa: “Ridicolo mondiale”

Il Pallone d'Oro continua a far discutere e, in Spagna, sotto accusa c'è soprattutto il Real Madrid: la prima pagina di Diario Sport non è passata inosservata.

Alessia Gentile 30 ottobre - 09:41

Il Real Madrid è finito sotto accusa in Spagna per tutto quello che è accaduto con la mancata assegnazione del Pallone d'Oro a Vinicius Jr.; 'Diario Sport' ha perciò titolato la sua prima pagina di questo mercoledì 30 ottobre con parole molto dure: "Ridicolo mondiale", si legge. Insomma, nella Penisola Iberica la polemica non accenna minimamente a placarsi.

Real Madrid, Florentino e Vinicius Jr. nel vortice delle polemiche: in Spagna non si fanno sconti — 'Diario Sport', nell'edizione odierna, ha pubblicato appunto in copertina la frase durissima: "Ridicolo mondiale" e all'interno delle sue pagine ne ha spiegato il motivo scrivendo: "Il mondo del calcio critica la figuraccia che ha fatto il Real Madrid e Vinicius con il Pallone d'Oro e la sua brutta sconfitta. Florentino sta vivendo uno dei suoi momenti peggiori: crisi sportiva nel calcio e basket, problemi per il Bernabéu e un'immagine a pezzi".

Insomma, se Rodri parla dal canto suo di vittoria di tutta la Spagna con la sua conquista del Pallone d'Oro, dall'altro lato c'è un Real Madrid che non solo ha disertato la cerimonia a Parigi ma continua ancora oggi a non accettare la sconfitta di Vinicius Jr. L'immagine che però sta passando dei Blancos e più in generale del calcio spagnolo non è assolutamente vista di buon occhio dagli addetti ai lavori che non si sono risparmiati nelle critiche mosse pubblicamente.