Pallone D’Oro: l’ombra del complotto sulla mancata vittoria di Vinicius…

La vittoria di Rodri non è andata giù al Real Madrid ed in particolare al suo presidente Perez , il quale è convinto che, sulla mancata vittoria di Vinicius , ci sia lo zampino di Ceferin ...

Il Real Madrid non ha ancora smaltito la rabbia per la mancata assegnazione del Pallone D'Oro a Vinicius: ieri, il brasiliano, Ancelotti, e la dirigenza dei Blancos, erano pronti a partire alla volta di Parigi, tant'è che il calciatore aveva già allertato parenti ed amici - con relativa prenotazione di hotel di lusso e jet privato - per festeggiare insieme in Francia.