Pallone d’Oro, l’accusa di Guti: “Non volevano darlo al Real Madrid quest’anno”

Guti e il Pallone d'Oro non assegnato a un giocatore del Real Madrid dopo la magica stagione disputata nella scorsa stagione. Le sue parole, critiche, contro la scelta della FIFA di darlo a Rodri

Gennaro Dimonte 29 ottobre - 12:39

Non si placano le polemiche in merito all'assegnazione del Pallone d'Oro 2024. Lo spagnolo Rodri si è aggiudicato questo trofeo dedicato al miglior giocatore della scorsa stagione. Il centrocampista ha vinto la Premier League con il Manchester City e l'Europeo con la Spagna. Beffato Vinicius e il Real Madrid, già pronti a festeggiare. Ha fatto scalpore la loro scelta di non presentarsi alla cerimonia di Parigi, in segno di protesta. Dalla critica dell'Equipe al club spagnolo alle parole di Gavi verso il brasiliano, è successo davvero di tutto in queste ore. L'ex giocatore dei Blancos, Guti, ha accusato la FIFA di non aver voluto dare il premio a un giocatore madrileno.

Guti sul Pallone d'Oro: "Chiaro intento di non volerlo assegnare al Real" — Intervistato dal Chiringuito, l'ex centrocampista del Real Madrid Guti ha espresso un pensiero in merito al Pallone d'Oro dato a Rodri: "Questo premio l'avrebbe dovuto vincere un calciatore Blancos. Non possono non averlo dato a uno tra Vinicius, Bellngham e Carvajal. Non è possibile una cosa del genere. Rodri lo meritava nella scorsa stagione e non l'ha ricevuto. Sono felice per lui, spesso viene ignorato dagli spagnoli".

"La realtà è che però nel 2024 Vinicius ha dimostrato di essere il migliore di tutti - continua Guti - e nessuno può dire il contrario. Non volevano darlo a un giocatore del Real Madrid non ho altre spiegazioni. Ormai il Pallone d'Oro non ha più un senso, non ci credo più. Ditemi con che criterio si vota. E' la prima volta che lo vince un calciatore fuori dalla top 11 della Premier League e Champions League. Mi sembra tutto troppo strano".