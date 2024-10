Dal campo ai social: Gavi punge Vinícius per il mancato Pallone d’Oro

Real Madrid-Barcellona è stata una partita a senso unico. Tutti sanno com'è andata, i catalani si sono imposti con un nettissimo 0-4 che ha sancito il ritorno della magia blaugrana nel grande calcio europeo. Per i blancos è stato un boccone amaro da mandare giù, dato che sono arrivati anche i fischi da parte del Santiago Bernabeu. Durante i minuti finali del match, dove gli animi iniziano a surriscaldarsi, Gavi, centrocampista del Barça , ha mostrato a Vinicius Jr la mano aperta con le quattro dita alzate, per rinfacciargli la sonora sconfitta che si stava consumando.

Secondo alcuni era un gesto che voleva ricordare la "manita" mostrata da Gerard Pique anni prima, ma in realtà Gavi ha soltanto restituito il gesto all'attaccante brasiliano, che aveva a sua volta sbeffeggiato il Barcellona durante una vittoria del Real Madrid appena qualche mese fa. Alla recente provocazione del giocatore del Barcellona, Vinicius ha risposto, secondo le ricostruzioni: "Io vado a prendermi il Pallone d'Oro!". Come sappiamo, però, tutto il Real Madrid ha deciso di non presentarsi alla cerimonia di Parigi, una volta venuto a conoscenza che il ventiquattrenne non avrebbe sollevato il più prestigioso riconoscimento individuale.