Il Barça forgia il futuro della Spagna (di nuovo!): 3 trofei Kopa in 4 anni per la next gen di fenomeni

Ieri, durante la cerimonia d'assegnazione del Pallone d'Oro, è stato premiato anche il miglior Under-21 della stagione con il riconoscimento intitolato a Raymond Kopa. I tre principali indiziati per la vittoria finale erano Lamine Yamal , Kobbie Maino e Arda Güler. A svettare più in alto di tutti è stato il giovanissimo attaccante del Barcellona, che a soli 17 anni è riuscito a conquistare l'ambito riconoscimento, diventando il più giovane calciatore della storia a riceverlo.

Dopo la pandemia, c'è stato un vero e proprio dominio spagnolo targato Barcellona. Nel biennio 2021-2022 sono stati premiati Pedri e Gavi, due dei canterani più forti e promettenti del club catalano, ad oggi pedine fondamentali nello scacchiere di Hansi Flick. O, almeno, lo è sicuramente Pedri , dato che Gavi si sta riprendendo adesso da un infortunio che l'anno scorso lo ha tenuto lontano dal campo per parecchio tempo, ma non c'è dubbio che il tecnico tedesco farà anche di lui un suo pretoriano.

Nel 2023 il vincitore fu Jude Bellingham e, quest'anno, non ci sono stati dubbi sulla vittoria del fuoriclasse spagnolo Lamine Yamal, che sta mettendo a ferro e fuoco l'Europa. Dunque per ben tre volte in quattro anni, il trofeo Kopa è finito nelle mani di un calciatore del Barcellona. Spagnolo, per giunta.