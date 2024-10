Rodri: “È il Pallone d’Oro della Spagna, il culmine del lavoro di anni”

Le parole di Rodri

Ai microfoni di 'Diario AS', il centrocampista del Manchester City ha dichiarato: "È un ricordo che conserverò per il resto della mia vita. Una notte che mi accompagnerà per sempre. Il culmine di un lavoro di tanti anni e dell'amore che ho sempre avuto e ho per il calcio. È un sogno diventato realtà. Sono felice per quello che significa per la mia famiglia, per il calcio spagnolo e per me. "È il Pallone d'Oro di tutta la Spagna".