Il Manchester City bussa alla porta del Barça e prepara 70 milioni per Cubarsí

Il Manchester City, presumibilmente in estate, proporrà una grossa somma di denaro per il difensore del Barcellona Pau Cubarsí.

Il Barcellona di Flick si sta imponendo ne La Liga come una potente macchina da guerra. La squadra architettata dall'ex tecnico del Bayern Monaco vanta il miglior attacco del campionato spagnolo e, in difesa, riesce a subire pochissime offensive avversarie grazie ad una linea difensiva molto solida. Iñigo Martinez e, sopratutto, Pau Cubarsí contribuiscono significativamente a rendere il Barcellona una squadra difficilmente penetrabile.

Il City pronto ad una mega offerta per Pau Cubarsí

Il Barcellona, però, così come con Yamal, difficilmente lascerà partire uno dei talenti più puri della Masia. I proprietari del City, infatti, per provare a impensierire il club blaugrana dovranno formulare un'offerta parecchio elevata. Tra l'altro, il giocatore spagnolo ha un contratto fino al 2027 ed è, ad oggi, uno dei pilastri del Barcellona del futuro. L'offerta del Manchester City, che presumibilmente riuscirà a presentare soltanto nella sessione estiva di mercato al termine di questa stagione, potrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro. È altrettanto vero, però, che una cifra tale potrebbe rappresentare una boccata d'aria fresca per le casse del club.