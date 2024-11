Cubarsí, tra campo e studio: “Sono al 2° anno di superiore. Vorrei intraprendere una carriera nel marketing”

Come i tanti giovani della Masia, Pau Cubarsí non dedica le sue giornate interamente al calcio. Come previsto, infatti, nei programmi del club, i giocatori della Masia devono continuare il loro percorso scolastico parallelamente agli allenamenti. E, intervistato ai microfoni di Rac1, il diciassettenne spagnolo Cubarsí ha parlato proprio del modo in cui gestisce la sua vita tra scuola e calcio, ammettendo che non è sempre facile riuscire a combaciare i due impegni.