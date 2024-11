Mostruoso Gyokeres: tripletta al City di Guardiola e sale a 23 gol in stagione

La super stagione di Gyokeres

Viktor Gyokeres sta portando il suo Sporting Lisbona verso i più alti traguardi del calcio portoghese ed europeo. Lo Sporting, infatti, è ancora imbattuto in Champions League ed in 4 partite ha collezionato ben 10 punti, che si possono leggere anche come tre vittorie ed un solo pareggio. In Portogallo, invece, la squadra biancoverde occupa il vertice della classifica a punteggio pieno con ben 10 vittorie su 10! Quanto ai numeri personali dell'attaccante svedese, con la tripletta di questa sera è salito a quota 23 gol in stagione, e pensare che il calendario recita soltanto martedì 5 novembre. Lo svedese presenta ufficialmente la sua seria candidatura come contendente per l'ambita Scarpa d'Oro.