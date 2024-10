Amorim al Manchester United? Il tecnico non si sbilancia: “Non ho nulla da dire”

Amorim svia e cerca di spostare l'attenzione: "Manchester United? Nulla da dire"

Al termine di Sporting Lisbona-Nacional (vinta dai padroni di casa per 3-1), Amorim ha dichiarato: "Nessuno sa se questa è stata una partita d'addio, è una cosa che non è ancora stata decisa, quindi analizziamo la partita. Adesso non ho niente da dire, siamo qui a fare analisi. Tutto quello che dirò non farà altro che creare altro rumore. Non c'è niente da dire in merito. C'è il comunicato del club ma non conosciamo i dettagli con certezza. Vedremo. Dipenderà dalla mia decisione, ma dire le cose a metà adesso non mi sembra la cosa migliore. Il mio inglese? È rudimentale. Ora penso a vincere contro l'Estrela, è questo il mio prossimo obiettivo".