Nell'intervista post partita, il tecnico portoghese si è lasciato andare ad un lungo attacco, a tratti anche ironico, verso la stampa inglese in un momento di grande difficoltà generale.

Samuele Dello Monaco 20 ottobre - 14:10

Nel weekend l'attenzione dei tabloid erano tutte rivolte al match tra Liverpool e Manchester United e il derby d'Inghilterra non ha deluso le aspettative. Il risultato finale è infatti una sorpresa, nel giorno in cui tutti si aspettavano la rinascita del Liverpool, dopo le ultime tre sconfitte consecutive e il definitivo crollo della stagione dello United. Invece ad Anfield si è assistito al rovescio della medaglia e anche l'allenatore del Manchester United Amorim, non ha potuto che sottolineare la cosa. Nell'intervista post partita, il tecnico portoghese si è lasciato andare ad un lungo attacco, a tratti anche ironico, verso la stampa inglese.

Amorim tra il Manchester United e l'attacco alla stampa — Ruben Amorim non ha nascosto l'orgoglio per la vittoria del suo Manchester United, ponendo l'accento sulla difficile, e in parte surreale, situazione del suo rapporto con il mondo United: "Non è normale ed è difficile trovare questo supporto. La squadra ha attraversato tanti brutti momenti e i tifosi sostengono sempre l'allenatore, mentre tutti voi giornalisti continuate a dire che verrò licenziato entro Natale", ha detto sorridendo.

Certamente la vittoria contro gli acerrimi rivali del Liverpool, sempre più in crisi e in una stagione fortemente influenzata dai tristi avvenimenti extra campo, hanno rafforzato il morale del Manchester United, ma l'allenatore chiede ai suoi ragazzi di mantenere i piedi per terra.

Infatti, in risposta alla domanda relativa agli obiettivi stagionali, Amorim ha rivelato: "Voglio che continuiate con la narrazione che avete fatto finora. È la cosa migliore per me. Non ho intenzione di alzare l'obiettivo stagionale ora. Per favore, continuate con lo stesso messaggio".

"Siamo esattamente la stessa squadra di 90 minuti fa" — La richiesta ha fatto sorridere i giornalisti in sala, con l'allenatore che ha continuato la sua battaglia contro tutti: "Quello di cui abbiamo bisogno ora è ottenere la terza vittoria consecutiva. Ho già detto che l'obiettivo è entrare nelle zone europee, ma questa partita non cambia nulla. Siamo esattamente la stessa squadra di 90 minuti fa. La gente potrebbe vederci in modo diverso, ma siamo esattamente la stessa squadra, con molto da fare", ha aggiunto.

Il tecnico portoghese continua a tenere alta l'attenzione nella sua squadra, la paura è che il tunnel buio degli ultimi anni possa ripresentarsi o continuare. In un avvio da quattro vittorie in otto giornate, è lecito non fare clamore sulle dichiarazioni: "Dico sempre la stessa cosa: se mostriamo lo spirito che abbiamo dimostrato oggi, o in allenamento, vinceremo molte partite. Ma per farlo, dobbiamo continuare a lavorare bene. Non ha senso parlare di rinascita, ripensando sempre alla scorsa stagione. Siamo in un buon momento, approfittiamone e da domani iniziamo a preparare la sfida con il Brighton", ha concluso.