Mattia Celio Redattore 19 ottobre - 17:09

Tra pochi minuti il Manchester United scenderà in campo all'Anfield nel big match contro il Liverpool di Arne Slot, una sfida molto difficile ma anche molto importante per dare continuità alla vittoria contro il Sunderland e continuare così a risalire la classifica. Nel frattempo, i Red Devils sarebbero finiti sotto gli occhi di un consorzio degli Emirati Arabi interessato all'acquisto del club inglese, per il quale avrebbero deciso di puntare su un'ex bandiera dell'Old Trafford.

Manchester United-Emirati Arabi, un possibile matrimonio? Si punta su David Beckham — Grandi novità quindi, nel futuro del Manchester United? Come riporta il quotidiano Daily Mirror, un consorzio degli Emirati Arabi Uniti si sarebbe fatto avanti per l'acquisto del club inglese e per questo avrebbe contattato anche la leggenda David Beckham. Secondo le informazioni del quotidiano locale, il gruppo intende acquisire la quota di maggioranza della famiglia Glazer e ha invitato l'ex numero 7 ad essere l'ambasciatore della proposta.

Beckham, come ricordiamo, ha già partecipazioni nell'Inter Miami, negli Stati Uniti, e nel Salford, squadra della quarta divisione inglese. Attualmente, il gruppo INEOS di Sir Jim Ratcliffe ha il controllo delle operazioni calcistiche del Manchester United, dopo aver acquisito circa il 29% del capitale del club. I Red Devils da anni stanno vivendo momenti molto difficili, mai in lotta per la conquista della Premier League o per un posto in Champions League.

Nell'ultima stagione lo United ha toccato il fondo concludendo il campionato al 15°posto, combattendo anche per non retrocedere, e vedendosi sfuggire l'Europa League nella finale tutta inglese con il Tottenham. La cura Amorim al momento non ha avuto i risultati sperati, tanto che in più di qualche occasione si è parlato di cambio in panchina, soprattutto nella scorsa sessione estiva di mercato. Servono, dunque, grandi cambiamenti per tornare agli anni d'oro e un possibile acquisto del consorzio arabo potrebbe essere la "cura" che i Red Devils aspettavano.