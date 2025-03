A poche ore dal match di Europa League contro la Real Sociedad, Ruben Amorim è tornato in conferenza stampa per presentare Manchester United-Arsenal

Enrico Pecci Redattore 7 marzo - 17:06

A poche ore di distanza dalla dura sfida di andata contro la Real Sociedad, Ruben Amorim è tornato in conferenza stampa per presentare Manchester United-Arsenal. I Red Devils, in mezzo all'impegno degli ottavi di finale di Europa League, ospiteranno i Gunners di Arteta ad Old Trafford. L'obiettivo per Amorim? Sopravvivere: "Maguire o Ugarte recuperabili? Non lo so, non lo so. Dobbiamo sopravvivere domenica. La squadra era così stanca negli ultimi 20 minuti. Dobbiamo prepararci per domenica e poi pensare a questa partita importante della nostra stagione giovedì, ma in questo momento non lo so".

Manchester United, Amorim: "Dopo questa stagione sarò pronto per tutto" — Da Rasmus Hojlund a Chido Obi, ecco il punto dell'allenatore dei Red Devils: "Tutti possono iniziare domenica. Se si allenano domani, se hanno giocato, possono essere pronti. Chido è nella lista, quindi può giocare".

Hai detto che la squadra è un po' ansiosa di segnare gol. Cosa puoi fare nel tempo in cui ti alleni per alleviare questa ansia? Cosa puoi fare dentro e fuori dal campo per risolvere questo problema? A precisa domanda di un giornalista, il tecnico ha risposto così: "Devi solo vendergli l'idea di questi movimenti che abbiamo fatto. Dobbiamo lavorare e mostrare l'immagine ma, alla fine, devono segnare. Se ne segnano uno, sarà molto più facile, quindi deve segnare il primo". Qualche nuovo disponibile domenica? "Non lo so, non credo, quindi vedremo. Sarò pronto per tutto dopo questa stagione, quindi è una buona cosa".

Il tecnico ex Sporting ha poi commentato la protesta dei tifosi pianificata per domenica: "Penso che per tutti nel nostro club sia un momento difficile. È tutto allo stesso tempo, ma l'unica cosa che io e che i nostri giocatori possiamo fare è giocare bene e vincere. Le persone hanno il diritto di protestare, è una cosa giusta da fare. Fa parte del nostro club, e tutti hanno una voce, ma il mio compito è migliorare la squadra e dare loro qualcosa in questo momento perché lo meritano e sono straordinari".

Arsenal partita peggiore da affrontare in questo momento? Amorim reagisce così: "Qualsiasi partita. In Premier League, ogni partita è davvero importante. Nel nostro momento, dobbiamo vincere. È sempre un problema quando non vinciamo, quindi dobbiamo concentrarci su tutto allo stesso tempo. Penso che il problema più grande sia non avere tutti i giocatori perché, all'inizio, la gente parla della nostra rotazione, soprattutto in Europa, cambiamo di continuo. È per questo che è davvero dura e l'Europa League è molto più dura, secondo me, della Champions League. Non le partite, ma il recupero per giocare in Premier League nel fine settimana, quindi dobbiamo affrontarlo. Una cosa alla volta. Penseremo a domenica e poi vedremo".

Amorim: "Arteta? Qui non avrò il tempo che ha avuto lui" — Amorim è poi tornato sull'infermeria: "Penso che potremo recuperare solo Amad (Diallo, ndr). Non voglio dirti niente, ma ho la speranza di avere Amad prima, vedremo. Lisandro Martinez è fuori, Mainoo può tornare. Per il resto, la mia preoccupazione è che dobbiamo stare attenti. Manu (Ugarte, ndr) tornerà, penso che Luke Shaw e Mason Mount possano tornare anche loro. Vedremo". Diallo recuperabile per l'eventuale finale di Europa League? L'allenatore pensa solo all'Arsenal: "Parliamo di domenica! Vedremo, ma torneranno sicuramente, soprattutto Mason Mount".

"Quando sei in questo tipo di club, non puoi pensare in questo modo con una piccola squadra in questo momento. Quindi stiamo cercando di vedere tutti i giocatori che sono freschi e che non sono a rischio di infortuni. Anche quello, dobbiamo rischiare un po' ma dobbiamo essere competitivi domenica", ha proseguito il tecnico.

Infine, Amorim ha parlato anche di Mikel Arteta e del suo lavoro all'Arsenal: "Non lo sento. Di nuovo, non avrò il tempo che ha Arteta. Lo sento. È un club diverso, quindi dobbiamo solo sopravvivere ai giocatori domenica e a me durante queste partite. Penso che sia un club diverso. Penso che in questo aspetto, il modo in cui Arteta ha affrontato la cosa, sia un'ispirazione per tutti. Non avrò il tempo che ha avuto Arteta".

Visualizza questo post su Instagram