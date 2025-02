Amorim: “Ho un sacco di problemi, il mio lavoro è così difficile qui…”

Amorim scoraggiato dopo l'ennesimo ko del suo Manchester United. Le dichiarazioni dell'allenatore dei Red Devils

Enrico Pecci Redattore 17 febbraio 2025 (modifica il 17 febbraio 2025 | 20:09)

È bastato un gol di Maddison al Tottenham per piegare il Manchester United. Red Devils in piena emergenza infortuni ed ancora ko. Nel post partita, Amorim è apparso piuttosto scoraggiato: "Quello che vedete ragazzi e di cui discutete ogni settimana, lo vedo anche io. Ho un sacco di problemi, il mio lavoro è così, così difficile qui. Ma resto fedele alle mie convinzioni".

Manchester United, Amorim: "Dobbiamo segnare per vincere le partite" — L'ex Sporting ha analizzato il match: "È stata la differenza più grande della partita, loro hanno segnato e noi no. Abbiamo avuto le occasioni per segnare, poi nel primo tempo abbiamo spinto un po' di più. Abbiamo sofferto in alcune transizioni cercando di ottenere un risultato, ma alla fine loro hanno segnato e noi no. Dobbiamo mettere la palla in rete perché abbiamo avuto delle occasioni, ne abbiamo create alcune, che è la parte più difficile. In alcune partite siamo lì vicino all'area ma non creiamo occasioni. Oggi abbiamo creato le occasioni ma dobbiamo segnare per vincere le partite".

Sull'emergenza infortuni in casa Red Devils: "Si inizia con un'idea, finalmente abbiamo avuto una settimana lunga dopo così tanto tempo. E abbiamo lavorato sui nostri principi, ma giorno dopo giorno perdi giocatori che cambiano il tuo approccio al gioco. Non potrei giocare allo stesso modo con Joshua (Zirkzee, ndr) come posso fare con Amad (Diallo, ndr). A volte vuoi che Bruno Fernandes raggiunga la palla nella costruzione perché è davvero bravo a cambiare il gioco. Ma poi vuoi anche che Bruno prema ed è davvero dura. E quando cambi continuamente per far reagire i giocatori alla base, è davvero dura. Il 4-4-2 nel blocco basso è più difficile da giocare contro questa squadra rispetto a quello che abbiamo fatto oggi, questa è la mia opinione. Sono così aperti e mettono alla prova la squadra".

Amorim si proietta già sui prossimi impegni: "Penso che la cosa migliore sia dimenticare il passato. Non focalizzarsi sul programma, non focalizzarsi sul momento, non focalizzarsi sul contesto. È solo lavorare durante la settimana e preparare la partita. Poi c'è la prossima partita e cercheremo di vincere la partita". Chi rientra contro l'Everton? "Il Tottenham è il passato, ora vogliamo recuperare i giocatori, penso che potremo recuperare alcuni giocatori per la prossima partita contro l'Everton. Da questo momento fino alla fine della stagione, sarà così, quindi dobbiamo stare insieme per finire la stagione e poi ricominciare".

Amorim ammette: "La Premier è la competizione più dura al mondo" — "La Premier League è la competizione più dura al mondo. - ha ammesso Amorim - Sto cercando di stare attento con loro. Ho sentito che la squadra stava spingendo per l'obiettivo e ho sentito che non volevo cambiare. Ma giocheranno, devono essere pronti. Cerchi di leggere la partita, cerchi di capire cosa vedi in allenamento. Ho sentito che la squadra stava spingendo per l'obiettivo e non ho sentito il bisogno di cambiare".

L'allenatore chiama a raccolta i tifosi: "Il loro supporto è davvero importante. Come ho detto durante questa settimana, a volte è davvero dura affrontarli in questo momento, ma stiamo facendo tutto, sto facendo tutto. A volte possiamo farlo o no, in questo contesto, quindi sappiamo che vogliono vedere di più. Sono in un momento difficile, lo sappiamo, e stiamo provando tutto per cambiare le cose. Lo faremo questa settimana e nella prossima partita, vogliamo vincere la prossima partita".

Preoccupato per la sua situazione? Amorim risponde così in conclusione: "Non sono preoccupato. Capisco i nostri tifosi, cosa ne pensano la gente e i media. Voglio finire il campionato in bellezza, non sono preoccupato per me, sono preoccupato per il club, la squadra, i giocatori. Odio perdere; quella sensazione è la peggiore. Al resto non penso. Voglio solo aiutare i miei giocatori. Capisco la mia situazione, il mio lavoro, sono sicuro del mio lavoro e voglio solo vincere le partite. Sono più preoccupato per il club e la squadra e la posizione in classifica è una mia preoccupazione. Non sono preoccupato per me".