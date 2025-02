Tottenham-Manchester United termina 1-0: agli Spurs basta la rete di Maddison

Il Tottenham la sblocca nel primo tempo e gestisce il vantaggio nel secondo: la cronaca del match contro lo United.

Lorenzo Maria Napolitano 16 febbraio - 19:55

Al Tottenham Stadium si affrontano gli Spurs e il Manchester United per la venticinquesima giornata di Premier League. È la sfida tra le due grandi delusioni della stagione, rispettivamente al quattordicesimo e al tredicesimo posto, separate da soli due punti in classifica. Situazione tragica in casa Spurs, dove gli uomini di Postecoglu sono riusciti a portare a casa solamente 4 punti nelle ultime 8 giornate di campionato. Prima del successo nell'ultimo turno contro il Brentford (0-2 al Community Stadium), i Lilywhites erano riusciti ad ottenere solamente un pareggio contro il Wolverhampton nelle precedenti 7 partite di Premier. Il Tottenham è così precipitato in classifica, e i tifosi si augurano che la squadra riesca a dare continuità alla vittoria dell'ultima gara.

Lo scenario non è troppo diverso in casa United, che nello stesso arco di tempo è riuscito a portare a casa solamente 3 punti in più degli Spurs. 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte per la formazione di Ruben Amorim, che non è riuscito ancora ad imprimere la sua impronta. I Reds arrivano alla sfida dopo la sconfitta dell'ultimo turno ad Old Trafford, contro il Crystal Palace.

Visualizza questo post su Instagram

La cronaca della partita — La partita inizia con il Tottenham che si rende pericoloso in più di un'occasione. Verso la porta difesa da Onana, però, non arriva alcuna vera conclusione. Il Manchester United però non vuole essere una comparsa nella partita e risponde subito con un'azione personale di Rasmus Hojlund. Il suo tiro però non impensierisce Guglielmo Vicario. Subito dopo è Alejandro Garnacho a mettersi in proprio, che tira un missile dal limite dell'area e l'estremo difensore degli Spurs riesce a evitare che il pallone si infili sotto la traversa.

Al tredicesimo però è il Tottenham a trovare il gol del vantaggio: dopo un mucchio selvaggio in area in cui non è riuscito a trovare il gol con il destro Lucas Bergvall, ci pensa James Maddison a scaraventare il pallone dentro la porta. Questo è il nono gol in campionato per il centrocampista inglese, che conferma il suo ottimo momento di forma nonostante la squadra stia viaggiando a ritmi parecchio lenti in campionato. Nel giro di pochi minuti l'ex Juve Kulusevki prova a raddoppiare, ma la sfera viene intercettata da un difensore che riesce così a sventare il pericolo.

La partita è piena di ribaltamenti di fronte e dopo un solo minuto siamo già dall'altra parte. Joshua Zirkzee invia il primo vero squillo della partita verso la porta di Vicario, ma il pallone termina di pochissimo a lato sulla destra. Sarebbe stato un gol meraviglioso. Lo United beneficia del coraggio del calciatore olandese e continua ad attaccare con Garnacho, ma l'argentino spedisce ancora una volta fuori dallo specchio della porta. Al ventisettesimo ritorna ad attaccare il Tottenham, Tel aggancia un pallone complicato e rilascia un tiro violento, ma l'ex portiere dell'Inter risponde presente concedendo calcio d'angolo. Il corner, dai padroni di casa, non viene sfruttato bene ma anzi parte un contropiede in favore degli ospiti, che però vanificano.

La cronaca del secondo tempo — Il secondo tempo inizia con i Red Devils in attacco attraverso i piedi di Bruno Fernandes, che mette in mezzo su una punizione dalla distanza ma l'estremo difensore libera. Il Tottenham, anche nel secondo tempo, riesce perfettamente a gestire la partita, tenendo il pallino del gioco. Dal canto loro gli ospiti navigano a vista, provando qualche timida ripartenza che impensierisca la squadra di Postecoglu.

L'azione più concreto dalla ripresa del gioco finisce sui piedi di Mathys Tel, che arriva in area di rigore ma calcia senza precisione spedendo il pallone in curva. Al cinquantesimo minuto ritorna vivo lo United: Garnacho supera un paio di avversari e calcia verso la porta di Vicario, ma la risposta non tarda ad arrivare. Si procede adesso con ritmi lenti, gioco spezzettato a causa di diversi falli e cambi da una parte e dall'altra. Ci riprova, al sessantanovesimo, Heung-Min Son, ma dosa male la forza.

Il Manchester United sviluppa un'azione sulla destra interessante con rapidi tocchi precisi, il pallone viene crossato e raccoglie l'invito Joshua Zirkzee ma non trova di pochissimo la porta. Il Tottenham risponde chiudendosi nella propria metà campo e ripartendo in contropiede, dato che portare a casa tre punti al termine di questo match è di fondamentale importanza. La formazione di Amorim si sbilancia in avanti e prova crossando in area a segnare il gol che ripristinerebbe la parità. I difensori del Tottenham, però, innalzano un muro invalicabile. E dopo 4 minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine della partita.