Amorim sul caso Rashford alla vigilia di Tottenham-Manchester United. Le dichiarazioni in conferenza stampa

Enrico Pecci Redattore 18 dicembre - 21:44

Big match anche in Carabao Cup tra Tottenham e Manchester United. Domani sera, nella casa degli Spurs, c'è in palio la semifinale della Coppa di Lega inglese. Alla vigilia della partita, nella consueta conferenza stampa di avvicinamento, tiene banco in casa Red Devils il "caso" Rashford.

Amorim: "Siamo più forti con Rashford, voglio il meglio anche da lui" — Negli scorsi giorni l'attaccante ha dichiarato: "Penso di essere pronto per una nuova sfida, ma non c'è nessun rancore. Non riceverete mai commenti negativi da parte mia sul club. Sono fatto così come persona. Se so che una situazione è già brutta di per sé, di certo non la peggiorerò. Ho visto come altri calciatori se ne sono andati in passato e non voglio fare come loro. Quando me ne andrò, lo annuncerò con parole mie".

"È scoraggiante essere esclusi da un derby - ha ammesso Rashford - ma è successo e il Manchester United ha vinto: andiamo avanti. Finora ho giocato 9 anni in Premier League e questo mi ha insegnato molto: sono cresciuto come calciatore e come persona. Non ho rimpianti. Cerco solo di mantenere un buon equilibrio. Ho realizzato alcuni miei sogni fin qui, ma non tutti".

Questo il commento di Amorim in conferenza stampa: "Marcus dice di essere pronto ad una nuova sfida? Ha ragione. Questa è una nuova sfida, siamo in difficoltà. È la sfida più grande di tutte e spero che i miei giocatori siano pronti. Siamo più forti con Rashford, io voglio solo aiutarlo a tornare ai suoi livelli. Se lui e Garnacho si alleneranno bene, faremo delle scelte. Mi aspetto il meglio da tutti ogni giorno".

Tottenham-Manchester United, parla Amorim: "Voglio solo vincere qui" — "Sono cose più semplici di così. Ognuno si concentra sul proprio lavoro. Io sono stato un giocatore e siamo un po' egoisti, quindi si concentreranno sul loro lavoro per conquistare un posto in questa squadra. Non credo che influenzerà nemmeno la squadra", ha proseguito Amorim ancora su Rashford.

L'attaccante inglese torna fra i convocati dopo l'esclusione nel derby di Manchester: "È un nostro giocatore e sarà pronto per la partita. Voglio ottenere il meglio da Marcus Rashford, come da tutti gli altri giocatori, questo è un punto fondamentale per me. Ho parlato con molti dei giocatori, individualmente, durante gli allenamenti. Voglio solo vincere e aiutare la squadra a migliorare". In conclusione, Amorim ribadisce: "È una sfida difficile. Per me, è la sfida più grande nel calcio perché, come ho già detto, questo è uno dei club più grandi del mondo. È davvero una nuova sfida, la più grande, quindi spero che tutti i miei giocatori siano pronti". Il tecnico ex Sporting carica così i Red Devils alla vigilia di Tottenham-Manchester United.

