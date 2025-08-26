Il tecnico alla stampa risponde a tutte le curiosità con la sua solita calma. Neymar fuori? Nessun problema, il funambolo brasiliano è un punto fermo di questo gruppo

Michele Massa 26 agosto - 12:09

Carlo Ancelotti è tornato a parlare con la stampa in vista dei prossimi impegni del suo Brasile. Due partite in programma, al Maracanà il 4 settembre contro il Cile e il 9 dello stesso mese a El Alto contro la Bolivia. Tanta "sperimentazione" per il tecnico italiano che nelle convocazioni ha sorprese tutti per una serie di scelte, tra cui quella di escludere Neymar. L'ex Milan tra le tante risposte però ci ha tenuto a sottolineare che non c'è nessun caso dietro e O'Ney è parte integrante del gruppo.

Le parole di Carlo Ancelotti in conferenza stampa — LA PRIMA AL MARACANA' - "Chiaramente sono molto emozionato di poter giocare per la prima volta con il Brasile nel Maracanà, è uno stadio bellissimo con un clima pazzesco. L'ambiente nella nazionale brasiliana è molto buono, molto familiare, ho trovato molta preparazione e molta organizzazione, quindi problemi non ci sono stati".

ANCELOTTI SUI PROSSIMI IMPEGNI - "La squadra può migliorare ancora sotto il profilo della qualità del gioco e dell'intensità può migliorare, abbiamo il tempo per farlo, anche se sono molto contento di quanto visto contro il Paraguay. Le prossime sfide saranno dei tes molto importanti anche per capire il miglior undici da mandare in campo".

ESCLUSIONI ECCELLENTI -"Neymar lo conosco, non ho bisogno di testarlo. Queste partite mi servono per conoscere meglio quelli che non conosco. Abbiamo tantissimi ottimi giocatori e voglio testarli tutti per fare le scelte migliori in ogni reparto".