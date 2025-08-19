Il fenomeno brasiliano si prepara, così, a diventare assoluto protagonista dei prossimi Mondiali in America.

Lorenzo Maria Napolitano 19 agosto - 14:01

Secondo quanto riportato da Ge Globo, è tutto pronto per il ritorno di Neymar con la nazionale brasiliana. Infatti, nei pre convocati di Carlo Ancelotti figurerebbe anche l'asso brasiliano, che non ha potuto rispondere positivamente alle convocazioni di marzo per infortunio. Nella lista, però, manca Vinicius Jr, stella del Real Madrid che stando alle notizie fornite da Bein Sports è stato escluso per preservarlo, dato che il Brasile è già qualificato per la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti.

Il ritorno della stella più luminosa: Neymar vuole riprendersi il Brasile — Nelle ultime settimane, Neymar sta ritrovando un minutaggio costante con il Santos, aumentando minuti preziosi nelle gambe in vista della competizione dell'anno prossimo. Contro la Juventude è anche arrivata una doppietta, che ha confermato la sua continuità e brillantezza. Carlo Ancelotti, dunque, non s'è sentito di non chiamare la stella più luminosa del Brasile degli ultimi 15 anni.

Lo stesso Neymar aveva dichiarato di sentirsi pronto per ritornare a vestire la maglia del suo Paese: "Tutti conoscono il mio stile, sono disponibile, sono un atleta, mi sento ancora bene. Dipende da loro". Qualora il fuoriclasse brasiliano riuscisse a reggere questi ritmi, potrebbe regalarsi l'ultima grande competizione internazionale della sua straordinaria carriera, provando a raggiungere l'unico traguardo che non è stato ancora in grado di tagliare.

