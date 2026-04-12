Ancelotti racconta il Brasile: “Qui i giocatori sono più uniti”

Carlo Ancelotti descrive il clima nello spogliatoio del Brasile e il suo approccio con le nuove generazioni di calciatori

Daniele Cirafici 12 aprile - 19:11

Parlando della sua esperienza alla guida della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti ha raccontato alcune differenze significative rispetto al lavoro quotidiano nei club. Il tecnico italiano ha spiegato che l’ambiente della Seleção ha una dinamica particolare, soprattutto dal punto di vista umano e culturale: “L’atmosfera è diversa da quella che ho conosciuto nei club. Qui provengono tutti dalla stessa cultura, sono più uniti".

Secondo Ancelotti, questo elemento rappresenta uno degli aspetti più interessanti del lavoro con una nazionale. Condividere le stesse radici culturali, infatti, aiuta i giocatori a creare un gruppo più compatto e solidale, favorendo anche la comunicazione e la comprensione reciproca all’interno dello spogliatoio.

Più dialogo e meno telefoni — Il tecnico italiano ha poi raccontato un dettaglio curioso che riguarda il comportamento dei giocatori fuori dal campo. Secondo Ancelotti, nello spogliatoio della nazionale brasiliana c’è un approccio diverso anche nella gestione del tempo libero: “Usano meno il cellulare, passano più tempo a chiacchierare tra loro. È rinfrescante".

Un aspetto che, secondo l’allenatore, contribuisce a rafforzare il legame tra i calciatori. Parlare di più tra compagni, condividere momenti insieme e confrontarsi direttamente permette infatti di costruire rapporti più solidi e autentici, elementi che possono avere un impatto positivo anche sul rendimento della squadra.

Il rapporto con le nuove generazioni — Nel corso dell’intervista, Ancelotti ha parlato anche del rapporto con le nuove generazioni di calciatori e del modo in cui il ruolo dell’allenatore si sia evoluto nel tempo. Secondo il tecnico italiano, chi guida una squadra deve essere capace di adattarsi alla mentalità dei giocatori più giovani: “Bisogna sempre adattarsi alla mentalità di chi non appartiene alla propria generazione".

Un principio che Ancelotti applica anche nella vita privata, come lui stesso ha spiegato: “Lo faccio anche con i miei figli e i miei nipoti. In quanto persona più anziana, sono io a dovermi adattare a loro e non il contrario". Parole che raccontano una filosofia chiara: per costruire un rapporto efficace con i giocatori è fondamentale comprendere il loro modo di pensare, accettare i cambiamenti e trovare un equilibrio tra esperienza e nuove mentalità.