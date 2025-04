Real Madrid, Ancelotti ai titoli di coda

Nell'estate del 2021, il Real Madrid ha richiamato Ancelotti in panchina dopo la prima esperienza durata dal 2013 al 2015. In quegli anni, Carletto vinse: Champions League, la tanto attesa Decima dei Blancos; Copa del Rey; Supercoppa UEFA e Mondiale per Club. Dall'inizio della sua seconda avventura nella capitale spagnola, il tecnico di Reggiolo ha vinto ben 11 trofei, tra i quali spiccano 2 campionati spagnoli e 2 Champions, battendo anche diversi record. Il classe 1959 è diventato l'allenatore che ha vinto più volte (5) la massima competizione europea, altrettante Supercoppe continentali e, inoltre, è l'unico ad aver vinto Serie A, Premier League, Ligue 1, Bundesliga e Liga. In poche parole, il nome dell'ex tecnico di Chelsea, Psg e Bayern Monaco è entrato di diritto nella storia del calcio.