Ancora problemi per Dani Alves: il brasiliano dovrà risarcire il suo ex club

La stella brasiliana vive un momento particolarmente negativo e si trova adesso a dover restituire i compensi ricevuti dalla società messicana, dopo essere stato arrestato in seguito alle accuse di violenza, rivoltegli da una donna

Luca Gilardi 18 settembre - 20:27

Dani Alves continua a vivere un periodo particolarmente negativo. L'ex difensore del Barcellona è stato infatti condannato al risarcimento dell'ultimo club in cui ha militato: il Pumas. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il ricorso presentato dai messicani e confermato la validità della rescissione del suo contratto. In un primo momento, la Fifa aveva respinto la richiesta dell'UNAM, costringendo la squadra centroamericana a rivolgersi al TAS.

La decisione del TAS — Il Pumas ha reso nota la decisione del Tribunale in un comunicato ufficiale: "Il Club Universidad Nacional, A.C. informa che lo scorso 1° settembre 2025 è stato notificato il lodo arbitrale emesso dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), nell'ambito della disputa contrattuale tra il club e il giocatore Daniel Alves da Silva. Oltre a confermare la validità della risoluzione del club per giusta causa, ha ordinato al signor Alves di pagare una somma superiore a quella stabilita dalla Fifa, a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'istituzione".

Il TAS ha annullato la precedente decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie della Fifa, emessa il 15 maggio 2024. La rescissione del contratto di Dani Alves con i sette volte campioni del Messico era dunque lecita.

Il motivo della rescissione — Dani Alves ha firmato nel corso della stagione 2022/2023 con la società messicana, e nell'unica stagione disputata non ha lasciato particolarmente il segno. Il Pumas ha deciso di interrompere il rapporto con il difensore ex Barcellona in seguito al suo arresto, interrompendo di fatto la sua carriera da calciatore. Il brasiliano era stato accusato di aver violentato una donna in una discoteca di Barcellona, nel gennaio 2023. Successivamente Dani Alves è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere. Nel febbraio dello stesso anno, il portale brasiliano UOL aveva rivelato la richiesta di risarcimento da parte del Pumas, per una cifra pari a 5 milioni di dollari.