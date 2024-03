Ancora tu Kanga! Espulso dal ritiro del Gabon per aver introdotto la sua famiglia in hotel

Ci risiamo. Guélor Kanga sa sempre come far parlare di sé. Il centrocampista della Stella Rossa è stato espulso dal ritiro del Gabon per aver permesso alla sua famiglia di intrufolarsi nell'hotel dove alloggia la nazionale. La Federazione ne ha dato notizia con un comunicato. Ma non è la prima volta che Kanga si ritrova al centro delle polemiche...