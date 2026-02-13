Dopo l'addio di Still, passato al Watford ad inizio settimana, la squadra belga è passata sotto la guida di Jérémy Taravel

Jacopo del Monaco 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 13:00)

In questo momento, l'Anderlecht ha un allenatore ad interim e risponde al nome di Jérémy Taravel. Il francese nato nel 1987, infatti, ha iniziato preso il posto che apparteneva prima a Besnik Hasi e poi all'inglese Edward Still. Quest'ultimo, tra l'altro, ha lasciato il Belgio dopo poco tempo per tornare in patria ed allenare il Watford. Attualmente, la squadra belga sta cercando un nuovo tecnico per queste ultime partite della stagione. Tuttavia, alcuni profili visionati hanno deciso di declinare l'offerta dei Paars-wit. Per di più, tra coloro che hanno rifiutato c'è anche un ex attaccante del Milan.

L'Anderlecht è alla ricerca di un nuovo allenatore — La squadra che milita nella Jupiler Pro League, vale a dire la massima competizione belga, ha iniziato la stagione in corso con l'albanese Hasi in qualità di tecnico. All'inizio di questo mese, però, l'Anderlecht ha deciso di concludere il rapporto di lavoro con il classe 1971 affidando, ad interim, le redini della squadra a Still.

Dopo due sconfitte in altrettante partite, di cui una nella semifinale d'andata della coppa nazionale contro il Royal Antwerp e l'altra in campionato contro il Genk, l'inglese ha fatto ritorno in patria per allenare il Watford e la panchina dei bianco-malva è passata, sempre ad interim, a Taravel. Quest'ultimo ha esordito vincendo 0-4 la semifinale di ritorno, permettendo all'Anderlecht di staccare il pass per la finale.

La squadra bianco-malva, intanto, sta lavorando anche per ingaggiare il nuovo allenatore. Tuttavia, il quotidiano belga Het Nieuwsblad ha riportato che dei tecnici hanno preso la decisione di declinare l'offerta dell'Anderlecht. Tra coloro che hanno detto no troviamo Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Milan nonché ex ct della Svezia; Paul Simonis, tecnico del Wolfsburg da luglio a novembre 2025. Come obiettivi, invece, ci sono Alfred Schreuder, ex Ajax oggi all'Al-Diriyah in Arabia Saudita, e Maarten Martens, che l'AZ Alkmaar ha esonerato un mese fa.

In questo momento della stagione, il club andrebbe alla prossima fase del campionato, vale a dire quella per assegnare il titolo di Campione del Belgio. Alla fine della regular season mancano soltanto sei partite e, in una di queste, l'Anderlecht giocherà in trasferta contro il Club Bruges, mentre nella finale della coppa nazionale se la dovrà vedere con l'Union Saint-Gilloise, che la scorsa stagione ha vinto il campionato.