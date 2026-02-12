Verso Pisa-Milan, statistiche e precedenti tra le due squadre di Serie A

Il match di domani sera metterà in palio punti importanti tra zona salvezza e corso per la vittoria finale del campionato

Jacopo del Monaco 12 febbraio - 19:30

Uno degli incontri che si disputerà in questi giorni metterà di fronte il Pisa ed il Milan. Proprio questi due club, infatti, daranno il via alla giornata numero 25 della Serie A. In palio ci sono punti importanti che possono essere fondamentali per entrambe le squadre, le quali hanno obiettivi differenti. L'incontro, che si terrà presso l'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, avrà inizio alle ore 20:45 di domani sera. In attesa del fischio d'inizio da parte di Michael Fabbri, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra nerazzurri e rossoneri.

Pisa-Milan, i precedenti — All'inizio di questo mese, il Pisa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino, tra l'altro ex attaccante dei rossoneri. In seguito, ha ingaggiato il 33enne svedese Oscar Hiljemark, ex centrocampista di Palermo e Genoa. Attualmente, la squadra toscana occupa il penultimo posto in classifica con 15 punti, gli sessi del Verona contro cui ha pareggiato nello scorso turno di campionato. Il Milan di Massimiliano Allegri, secondo in classifica con 50 punti, mercoledì prossimo recupererà la partita contro il Como, rinviata perché San Siro ha ospitato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali.

Nella giornata di domani, i toscani ed i meneghini si affronteranno per la ventesima volta nella loro storia. La prima di queste risale al lontano 18 novembre 1923, giorno in cui le due squadre hanno pareggiato 2-2: doppietta rossonera di Giuseppe Santagostino ed in seguito reti dei nerazzurri segnate da Colombari e Sbrana. Con ben quattordici vittorie e quattro pareggi, il Diavolo domina sulle statistiche. Il Pisa, invece, ha vinto soltanto nella partita di Serie B del 24 maggio 1981 grazie alla rete, realizzata al minuto 21, da Odoacre Chierico. Anche la statistica dei gol va dalla parte del Milan, che ne ha segnati ben trenta contro i dieci della squadra toscana.

Gli scontri nella massima divisione nazionale Prendendo in considerazione le partite disputate in A, i due club hanno giocato contro in quindici occasioni coi rossoneri che hanno ottenuto undici vittorie ed i già menzionati quattro pareggi. In questa stagione, le due squadre sono tornate ad affrontarsi ben 34 anni dopo l'ultima volta. Nella Serie A 1990/1991, infatti, il Milan ha vinto la gara d'andata disputata allo Stadio Giuseppe Meazza grazie al gol di Daniele Massaro ed il ritorno in trasferta con rete di Paolo Maldini. In questa stagione, rossoneri e nerazzurri hanno giocato contro nel mese di ottobre. Dopo il vantaggio del Milan firmato Rafael Leão al 7', i toscani hanno segnato con Cuadrado e Nzola, mentre al 93' i rossoneri hanno pareggiato grazie al gol dalla distanza di Zachary Athekame.