Si tratta di una edizione limitata della divisa del Pisa, total black, ideata per esaltare il simbolo della città, disponibile soltanto in 500 esemplari, facendo già impazzire tutti i tifosi.

Domani si gioca Pisa-Milan, ore 20:45, allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. I nerazzurri si stanno preparando a quella che sarà una sfida difficile e importante. Non solo per la caratura dell'avversario, i rossoneri di mister Allegri, ma anche perché la squadra di casa sfoggerà la quarta maglia. Si tratta di una edizione limitata della divisa del Pisa, total black, ideata per esaltare il simbolo della città.

Verso Pisa-Milan — Quella di domani sera all'Arena Garibaldi sarà una notte importante. Il Milan, infatti, torna a giocare sotto la Torre 35 anni dopo l'ultima volta, il 14 aprile 1991. La squadra di casa parte nettamente sfavorita, ma questo non significa che gli ospiti avranno vita facile. Il Milan di Allegri, infatti, ha spesso dimostrato di fare fatica con le cosiddette piccole e i nerazzurri potrebbero certamente cercare di far male al Diavolo. Ci si attende un match infuocato. Gli ospiti infatti, devono vincere. Per gli uomini di Allegri è imperativo non perdere punti: l'obiettivo scudetto è lontano ma non impossibile e mantenere la seconda posizione, in chiave Champions League, è uno degli obiettivi principali della società rossonera.

I nerazzurri in campo con una maglia speciale — Non sarà una notte come le altre, non sarà una partita come le altre. A Pisa lo sanno e infatti hanno deciso di scendere in campo non con la solita divisa, ma con una edizione speciale e limitata. Si tratta, infatti, della quarta maglia della squadra toscana. Il kit, firmato Adidas, si presenta con un intenso total black pensato per esaltare uno dei simboli cittadino: la croce pisana di colore oro. Si tratta di un elemento iconico della città e uno dei simboli del tifo pisano. Questo kit, prodotto in una edizione limitata, sarà indossato solamente nella partita di domani sera e verrà prodotto in appena 500 esemplari. Magliette e pantaloncini di questa edizione speciale, inoltre, saranno messi in vendita dal 13 febbraio presso lo store ufficiale del club.