Marco van Ginkel si ritira: l’ex Milan e Chelsea lascia il calcio a soli 33 anni

La sua ultima avventura calcistica risale alla seconda parte della scorsa stagione con la maglia del Boavista in Portogallo

Jacopo del Monaco 6 febbraio - 10:59

Marco van Ginkel, a soli 33 anni, ha preso la decisione di appendere gli scarpini al chiodo. L'olandese nato nel 1992, infatti, ha annunciato che lascerà il calcio giocato. L'ormai ex calciatore ha annunciato il suo ritiro con un post sui suoi profili social. Tra le diverse squadre con cui ha giocato figura anche il Milan, quando il Chelsea l'ha mandato in prestito in Italia nella stagione 2014/2015. L'ultima esperienza calcistica di van Ginkel, invece, il risale alla seconda metà della scorsa stagione, quando ha giocato in Portogallo con la maglia del Boavista.

Marco van Ginkel lascia il calcio giocato a soli 33 anni — Con un video che mostra alcuni momenti della sua carriera agonistica, l'olandese classe 1992 ha annunciato il suo ritiro. Nella didascalia del contenuto, l'ex centrocampista ha scritto le seguenti parole: "Dopo sedici anni, dico addio al calcio professionistico. È stato un viaggio pieno di alti e bassi, di lezioni imparate e ricordi che conserverò per sempre. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati accanto lungo il percorso. Mi sento orgoglioso del mio passato ed ora sono pronto per il prossimo capitolo". Con questo messaggio, van Ginkel ha appeso gli scarpini al chiodo mettendo la parola fine ad una carriera che ha avuto inizio tra le fila del Vitesse.

Dopo gli anni con la squadra giallonera, nel 2013 van Ginkel passa al Chelsea per 10 milioni di euro ma, nei suoi primissimi mesi a Londra, ha riportato un grave infortunio al ginocchio che gli ha fatto terminare in anticipo la stagione. Tornato a disposizione, il Chelsea inizia a mandare l'olandese in prestito in varie squadre, tra cui il Milan nella stagione 2014/2015. In rossonero, van Ginkel fa il suo esordio il 23 settembre 2014 nel match contro l'Empoli, mentre il 9 maggio 2015 segna il suo primo ed unico gol col Diavolo nella partita contro la Roma. Scaduto il prestito, nella stagione seguente gioca prima allo Stoke City e poi al PSV, con cui vince il campionato. Con la squadra di Eindhoven disputa altre due stagioni e vince la sua seconda Eredivisie nel 2018.

Dopo due stagioni al Chelsea in cui non è sceso in campo a causa di un grave infortunio al ginocchio, nell'ottobre 2020 torna al PSV e tre mesi dopo torna a giocare una partita ufficiale. Durante la sua seconda esperienza ad Eindhoven, vince la Supercoppa olandese nel 2021 e la coppa nazionale un anno più tardi. Nel mese di gennaio del 2023 torna al Vitesse, dove gioca fino al mese di giugno dell'anno dopo. Durante la scorsa stagione, per la precisione nel mese di febbraio, l'olandese ha firmato per i portoghesi del Boavista e, il 9 marzo, ha segnato il suo unico gol con la nuova maglia del match di campionato contro il Vitoria Guimarães.