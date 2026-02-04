derbyderbyderby calcio estero Arsenal-Chelsea, i Gunners spezzano la maledizione della semifinale

Carabao Cup

Arsenal-Chelsea, i Gunners spezzano la maledizione della semifinale

Arsenal-Chelsea, i Gunners spezzano la maledizione della semifinale - immagine 1
La squadra di Mikel Arteta, ancora in corso per tutti i titoli stagionali, conquista la finale della Coppa di Lega e spezza una maledizione
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Mentre in Italia si chiudeva la ventitreesima giornata di Serie A col match tra Bologna e Milan, in Inghilterra Arsenal e Chelsea hanno giocato contro in Carabao Cup. Le due squadre di Londra, infatti, si sono affrontate nella semifinale di ritorno della competizione nazionale. Nel match d'andata, i Gunners hanno vinto 2-3 allo Stamford Bridge. Ieri sera, tra le mura amiche dell'Emirates Stadium, l'Arsenal ha battuto i rivali vincendo 1-0. Grazie al risultato totale delle le due partite, il club allenato da Mikel Arteta vola in finale dove, il 22 marzo, si contenderà il titolo contro una tra Newcastle e Manchester City. Tra l'altro, passando il turno, i Gunners hanno spezzato una maledizione che riguarda le ultime semifinali disputate.

L'Arsenal batte il Chelsea e vola in finale di Carabao Cup

—  

L'Arsenal di Mikel Arteta sta vivendo un'ottima stagione. Infatti, sono ancora in corsa per tutti i titoli nazionali visto che occupano il primo posto nella classifica della Premier League, hanno ottenuto la qualifica agli ottavi di finale della Champions League e tra circa dieci giorni giocheranno in FA Cup contro il Wigan. A queste competizione si aggiunge anche la Carabao Cup, che sarebbe la Coppa di Lega inglese. Ieri sera, in semifinale, i Gunners hanno vinto contro il Chelsea 1-0 grazie al gol dell'ex Kai Havertz negli ultimi secondi di gara. Con questa rete ed il 2-3 dell'andata, l'Arsenal ha conquistato il posto in finale. Stasera scoprirà il suo avversario nell'atto conclusivo, che si giocherà il 22 marzo.

Arsenal-Chelsea, i Gunners spezzano la maledizione della semifinale- immagine 2
Londra, Inghilterra - 3 febbraio 2026: Kai Havertz dell'Arsenal supera Robert Sanchez e segna contro il Chelsea nella semifinale di ritorno della Carabao Cup. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Tra l'altro, con il successo casalingo di ieri sera, il club del Nord di Londra ha spezzato una maledizione che durava da diverse stagioni. Dall'annata 2020/2021 fino alla scorsa, infatti, l'Arsenal non ha mai superato le semifinali di una competizione nazionale o internazionale. A livello europeo, ha raggiunto la semifinale di Europa League nel 2021 e di Champions League lo scorso anno, ma in entrambi i casi è stato eliminato rispettivamente da Villarreal e Paris Saint-Germain. Passando alle coppe nazionali, invece, i Gunners non hanno mai raggiunto la semifinale della FA Cup. In Carabao Cup ha giocato due semifinali, uscendo nel 2022 contro il Liverpool e lo scorso anno contro il Newcastle.

Leggi anche
La differenza fra Real Madrid e Barcellona spiegata dal bomber della rivelazione in Coppa del Re
Deschamps su Mbappé: “Egoista? No. I giovani lo adorano e abbiamo bisogno dei suoi gol”

© RIPRODUZIONE RISERVATA