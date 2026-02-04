La squadra di Mikel Arteta, ancora in corso per tutti i titoli stagionali, conquista la finale della Coppa di Lega e spezza una maledizione

Jacopo del Monaco 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 11:43)

Mentre in Italia si chiudeva la ventitreesima giornata di Serie A col match tra Bologna e Milan, in Inghilterra Arsenal e Chelsea hanno giocato contro in Carabao Cup. Le due squadre di Londra, infatti, si sono affrontate nella semifinale di ritorno della competizione nazionale. Nel match d'andata, i Gunners hanno vinto 2-3 allo Stamford Bridge. Ieri sera, tra le mura amiche dell'Emirates Stadium, l'Arsenal ha battuto i rivali vincendo 1-0. Grazie al risultato totale delle le due partite, il club allenato da Mikel Arteta vola in finale dove, il 22 marzo, si contenderà il titolo contro una tra Newcastle e Manchester City. Tra l'altro, passando il turno, i Gunners hanno spezzato una maledizione che riguarda le ultime semifinali disputate.

L'Arsenal batte il Chelsea e vola in finale di Carabao Cup — L'Arsenal di Mikel Arteta sta vivendo un'ottima stagione. Infatti, sono ancora in corsa per tutti i titoli nazionali visto che occupano il primo posto nella classifica della Premier League, hanno ottenuto la qualifica agli ottavi di finale della Champions League e tra circa dieci giorni giocheranno in FA Cup contro il Wigan. A queste competizione si aggiunge anche la Carabao Cup, che sarebbe la Coppa di Lega inglese. Ieri sera, in semifinale, i Gunners hanno vinto contro il Chelsea 1-0 grazie al gol dell'ex Kai Havertz negli ultimi secondi di gara. Con questa rete ed il 2-3 dell'andata, l'Arsenal ha conquistato il posto in finale. Stasera scoprirà il suo avversario nell'atto conclusivo, che si giocherà il 22 marzo.

Tra l'altro, con il successo casalingo di ieri sera, il club del Nord di Londra ha spezzato una maledizione che durava da diverse stagioni. Dall'annata 2020/2021 fino alla scorsa, infatti, l'Arsenal non ha mai superato le semifinali di una competizione nazionale o internazionale. A livello europeo, ha raggiunto la semifinale di Europa League nel 2021 e di Champions League lo scorso anno, ma in entrambi i casi è stato eliminato rispettivamente da Villarreal e Paris Saint-Germain. Passando alle coppe nazionali, invece, i Gunners non hanno mai raggiunto la semifinale della FA Cup. In Carabao Cup ha giocato due semifinali, uscendo nel 2022 contro il Liverpool e lo scorso anno contro il Newcastle.