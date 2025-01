Domenica pomeriggio va in scena il De Klassieker, il derby del Belgio tra Anderlecht e Club Brugge: ecco dove vedere la sfida.

Luca Paesano Redattore 9 gennaio - 14:35

È tempo di derby in Belgio. Domenica pomeriggio va in scena per le 188esima volta nella storia del campionato belga il big match tra Anderlecht e Club Brugge, le due squadre più vincenti del Paese. L’appuntamento con il De Klassieker è fissato al Constant Vanden Stock Stadium, alle ore 18:30.

Anderlecht-Club Brugge, come arrivano le due squadre — La sfida della ventunesima giornata di Jupiler Pro League metterà di fronte le due formazioni più prestigiose della nazione, entrambi con tradizioni a modo loro gloriose. La storia va dalla parte dell’Anderlecht, vera dominatrice del campionato a partire dal secondo dopoguerra. I tempi recenti, invece, hanno visto iscriversi anche il Club Brugge tra le grandi protagoniste del calcio belga, riuscendo a mettere in bacheca 19 titoli negli ultimi 50 anni, di cui 6 nelle ultime 9 stagioni.

Domenica si affrontano seconda e terza della classe, reduci da due percorsi fin qui molto differenti. I biancoviola arrivano alla sfida da due sconfitte consecutive, contro Genk e Dender, e vanno dunque in cerca di riscatto. I 3 punti sarebbero fondamentali non solo per restare in scia delle due squadre di testa, ma anche e soprattutto per tenere a distanza le rivali che inseguono.

Il Club Brugge viene da un momento straordinario e non perde in Jupiler Pro League dal 22 settembre. I Blauw en Zwart proseguono la propria rincorsa al Genk capolista nel tentativo di difendere il titolo vinto nella passata stagione. Al momento, c’è un solo punto a separare le due squadre in vetta alla classifica.

De Klassieker, i precedenti tra Anderlecht e Club Brugge — I precedenti tra le due squadre sono incredibilmente indicativi di come le gerarchie storiche si siano ribaltate nel corso di questi anni. L’Anderlecht ha vinto solamente 2 delle ultime 20 partite contro il Club Brugge. Il bilancio è quindi nettamente sbilanciato verso il club nero e blu, che ha ottenuto al contrario 10 successi e 8 pareggi. L’ultimo proprio nel match di andata, terminato per 2-1 grazie alle reti di Vermant e Talbi.

Anderlecht-Club Brugge, dove vedere la partita — Il De Klassieker andrà in scena questa domenica. Anderlecht e Club Brugge si sfideranno al Constant Vanden Stock Stadium alle ore 18:30 per la ventunesima giornata di Jupiler Pro League. Nonostante il gran valore e il fascino del match, non sarà possibile seguirlo in diretta televisiva dato che nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti per trasmettere il campionato belga.