Inghilterra nettamente favorita per la sfida contro Andorra: l'analisi del match e il nostro pronostico per la partita

Luca Paesano Redattore 5 giugno - 12:30

Prosegue il percorso di qualificazione al Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti anche per l'Inghilterra, che sabato sera scenderà in campo nella terza gara del girone contro Andorra. Una sfida che sulla carta non ha storia e che dovrebbe regalare 3 punti facili ai Tre Leoni, già in testa al Gruppo K in solitaria con 6 punti conquistati.

Andorra-Inghilterra, come arrivano le due squadre al match — Andorra e Inghilterra si sono incontrate già nell'ultimo girone di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022, registrando chiaramente due vittorie schiaccianti per la nazionale allora allenata da Southgate, con un 4-0 all'andata e uno 0-5 al ritorno. Più in generale, le due Nazionali si sono incrociate sei volte nell'ultimo ventennio, con un bilancio che parla di 6 successi per gli inglesi, 25 gol fatti e zero subiti.

L'Inghilterra è ripartita alla grande dopo la sconfitta in finale ad Euro2024 per mano della Spagna e l'addio a sorpresa di Gareth Southgate. Sette vittorie in 8 partite per i Tre Leoni, guidati fino alla sosta di novembre da Lee Carsley. Due successi nelle prime due sfide del Girone K invece per Thomas Tuchel, che ha battuto Albania e Lettonia portandosi in vetta al gruppo di qualificazione. Dall'altro lato, Andorra ha vinto solamente una delle ultime 25 partite giocate, battendo 2-0 il San Marino in amichevole ad ottobre 2024. Due ko nelle prime due gare del girone: 1-0 contro la Lettonia e 3-0 contro l'Albania.

Andorra-Inghilterra, le quote e il pronostico della sfida — L'esito della sfida non sembra possa essere minimamente messo in discussione, tant'è che la vittoria dell'Inghilterra si trova appena a 1.02. Il pareggio sale fino a quota 25.00, mentre la clamorosa vittoria di Andorra si trova anche oltre quota 50.00. Ci si attende una partita a senso unico, con il No Goal che infatti è proposto appena a 1.20, rispetto alla quota 4.00 del Goal. L'Over2,5 si trova in tabella a 1.25, mentre l'Under2,5 è a quota 4.25.

Trovare qualche giocata di valore in una sfida in cui le quote sono così sbilanciate non è semplice, ma la soluzione migliore solitamente è giocare contro pronostico. Non in favore di Andorra chiaramente, ma puntando su un numero di reti non così alto come le quote vogliono lasciar intendere. Ad esempio, con un Multigol 3-5 già si arriva ad una quota 1.70, mentre con il Multigol 3-4 ospite si sale addirittura a 2.30. Per chi invece sposa la linea della goleada, si può a quel punto puntare sulla combo Over1,5 PT + Over1,5 ST a quota 2.20.

Andorra-Inghilterra, dove vedere la partita in tv e in streaming — Andorra e Inghilterra si sfideranno sabato 7 giugno, alle ore 18:00, nella terza gara del Girone K di qualificazione al prossimo Mondiale. La partita sarà visibile in diretta ed in esclusiva su Sky Sport, al canale Sky Sport Uno. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, tramite l'app SkyGo oppure con Now.