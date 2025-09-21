L'ex Campione del Mondo fissa nuovi obiettivi al di fuori del calcio, lasciato ormai cinque anni fa.

Mattia Celio Redattore 21 settembre - 16:34

Nonostante abbia ormai lasciato il calcio da anni, André Schürrle è ancora alla ricerca di nuove emozioni e di nuove sfide. L'ex Chelsea, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, sarebbe pronto per cominciare una nuova avventura, questa volta non su un campo da calcio. Tutt'altro. Come riporta la Bild, il 34 enne dovrebbe prendere parte ad una corsa molto impegnativa.

Prossima sfida: André Schürrle prenderà parte alla gara di triathlon — André Schürrle, che ha fatto la storia del calcio nel 2014 con il suo assist a Mario Götze, è pronto per una nuova sfida. Dopo aver lasciato il calcio a soli 29 anni, l'ex attaccante tedesco ha in programma di prendere parte ad uno degli eventi sportivi più impegnativi, ovvero la Challenge Roth. Si tratta di un triathlon di lunga distanza composto da 3,8 km di nuoto, 180 km di ciclismo e 42,2 km di corsa.

"Volevo partecipare alla Challenge Roth quest'anno, ma non ha funzionato per motivi familiari, ma sicuramente recupererò". Ha dichiarato l'ex Bayer Leverkusen durante il Powwow Festival di Düsseldorf. Per il campione del mondo di Rio, il progetto è più di un semplice sport: "Mi sono avvicinato a questo con tanta ingenuità, perché ero un atleta professionista. Ma fare un triathlon di lunga distanza come questo è tutta un'altra storia in termini di resistenza. È un viaggio molto lungo e impegnativo".

Si tratta, inoltre, di una sfida personale per il classe '90. Come infatti lo stesso giocatore ha dichiarato, la vittoria non è il suo obiettivo principale in questa competizione: "Non ho alcuna ambizione". Va aggiunto, inoltre, che l'ex giocatore avrebbe già rifiutato di prendere parte ai prossimi Campionati del Mondo alle Hawaii. Un altro segno del fatto che non ci sono obiettivi principali nella mente del 34 enne.

Schürrle rimarrà per sempre legato alla favola estiva del 2014. Il suo cross nella finale contro l'Argentina ha spianato la strada al gol di Götze, che ha regalato alla Germania il quarto titolo mondiale. Ha segnato 22 gol in 57 partite internazionali. La sua carriera lo ha portato dal Magonza al Leverkusen, al Chelsea, dove ha vinto il campionato, per poi proseguire al Wolfsburg, al Borussia Dortmund, al Fulham e allo Spartak Mosca. Nel 2020, a soli 29 anni, ha concluso inaspettatamente la sua carriera: "I bassi sono diventati sempre più profondi, e gli alti sempre meno".