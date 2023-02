Andújar dice basta: il portiere ex Catania, Palermo e Napoli si ritira a fine stagione

Ultimo anno da professionista per Mariano Andújar . Il 39enne portiere argentino dell' Estudiantes de La Plata ha annunciato il suo addio al calcio a fine stagione a D Sports Radio: " Anche se mi sento bene, quest'anno sarà l'ultimo anno per me. Spero che le cose vadano bene. Credo che questo sia l'anno buono per smettere, l'importante sarà finire bene ".

Le sue parole: "Sto studiando inglese per il futuro: voglio diventare un tecnico. Parlo bene italiano e spagnolo". Andújar è una vecchia conoscenza del nostro calcio, avendo trascorso sette stagioni in Serie A. Nella stagione 2005/2006 il portiere argentino ha difeso la porta del Palermo in prestito dall'Huracan, per poi trasferirsi al Catania dal 2009 al 2014, con un breve parentesi di sei mesi proprio all'Estudiantes.