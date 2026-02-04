L'attaccante del Rosario Central è stato criticato per il suo stile di gioco controverso. "Non ci piacciono queste cose...", ha ammesso Fuertes.

Mattia Celio Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 17:02)

Angel Di Maria è tornato a fare parlare di se. Ma questa volta non per una vittoria o per un gol da cineteca. Bensì di gioco poco corretto. Nelle ultimi giorni, infatti, El Fideo è stato protagonista di simulazioni che hanno fatto irritare sia gli avversari che l'Argentina intera. Da un campione come lui ci si aspetta tutt'altro, eppure Di Maria lo fatto. Anche troppo. Sulla questione è intervenuta l'ex attaccante Albiceleste Esteban Fuertes.

Angel Di Maria, proteste e critiche contro El Fideo: troppe simulazioni Il ritorno in Argentina di Angel Di Maria dopo 18 anni è stato accolto con grande entusiasmo da tutto il calcio Albiceleste. L'ex Juventus ha deciso di tornare a vestire la maglia del Rosario Central, la squadra nella quale è cresciuto e che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Nel suo primo anno dal suo ritorno El Fideo ha realizzato 7 reti in 16 presenze (di cui uno direttamente da calcio d'angolo) consentendo alle Canalias di mettere in bacheca il Tabla anual campionato argentino.

Negli ultimi giorni però il classe '87 è finito al centro di forti critiche. Non per prestazioni deludenti ma per le sue troppe simulazioni in campo. Molti infatti lo hanno accusato di tuffarsi, di non essere del tutto regolare in campo e di ricevere un aiuto eccessivo dagli arbitri solo perché è Angel Di Maria. Un comportamento non certo degno di un giocatore che in carriera ha vinto tutto.

Sulla condotta dell'ex Real Madrid è intervenuto Esteban Bichi Fuertes, ex attaccante del River Plate: "Penso che sia l'errore più grande che un arbitro possa fare. Va bene che sia Di Maria, che ci ha dato così tanto ed è un campione del mondo, ma lo stanno anche mettendo in cattiva luce - ha dichiarato - Tutto ciò che ha ottenuto se lo è guadagnato con i suoi meriti, ma a noi, come tifosi di calcio, queste cose non piacciono".

Ed è guerra aperta anche sui social, dove i tifosi si sono scatenati nelle ultime giornate contestando l'atteggiamento del Fideo e la linea 'leggera' degli arbitri. "Perché Di Maria non viene mai ammonito per tutti questi tuffi?", "Di Maria è una stella, non c'è dubbio, e dovremmo ringraziarlo per tutto il calcio che ha mostrato in carriera; detto questo, le sue esagerazioni e/o i suoi tuffi per subire fallo sono insopportabili", o ancora "Che tristezza vedere Di María, un giocatore così bravo e vincente, finire in cattiva luce per cercare sempre falli e rigori inesistenti. Si sta rendendo soltanto antipatico".