Di Maria emozionato: “Tornare al Rosario Central era quello che volevo”

Angel torna in patria dopo 18 anni in Europa: "Essere campione con il Central è l'unica cosa che mi manca". Dopo le difficoltà passate legate a minacce contro di lui e la sua famiglia, ora è pronto a vivere un nuovo capitolo nella sua città...

Il ritorno di Di Maria a Rosario dopo 18 anni in Europa

Angel Di Maria, noto come il ‘Fideo’, è ufficialmente tornato a giocare in Argentina con il Rosario Central, il club della sua città natale. Dopo 18 anni trascorsi in Europa con squadre come Real Madrid, Manchester United, Juventus, PSG e Benfica, il campione del mondo 2022 ha scelto di tornare a casa per chiudere il cerchio della sua carriera.