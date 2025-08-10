In quest'amichevole tra squadre del City Group, il centrocampista olandese si è reso protagonista in positivo

Jacopo del Monaco 10 agosto 2025 (modifica il 10 agosto 2025 | 09:22)

Ieri sera, allo Stadio Renzo Barbera il Palermo ed il Manchester City si sono affrontati in occasione della prima edizione di un torneo amichevole: l'Anglo-Palermitan Trophy. Al termine della partita tra i due club del City Group, gli inglesi hanno vinto 0-3 grazie alla rete di Erling Haaland ed alla doppietta dell'ex Milan Tijjani Reijnders.

Primo tempo: più Citizens che Palermo Nel corso dei primi 15 minuti del primo tempo, i rosanero di Filippo Inzaghi, che ieri ha compiuto 52 anni, hanno avuto delle occasioni per andare in vantaggio: prima Ceccaroni, poi Pohjanpalo ed infine Ranocchia. Successivamente, la squadra di Pep Guardiola ha iniziato ad attaccare di più ed infatti, al minuto 29, Haaland ha sbloccato la partita tirando di destro dopo aver controllato col sinistro un passaggio ricevuto da Rico Lewis. Dopo la rete del norvegese, ci sono state occasioni da entrambe le parti, ma alla fine la prima frazione di gioco è terminata 0-1 per il Manchester City.

Secondo tempo: entra Reijnders e si scatena — Prima dell'inizio della ripresa, entrambe le squadre hanno effettuato dei cambi, coi Citizens che hanno sostituito 10 giocatori. I rosanero provano a pareggiare con una combinazione tra Pohjanpalo e Gyasi, ma quest'ultimo non ha concretizzato la sponda del finlandese a causa dell'anticipo di Nathan Aké. Al minuto 59, Savinho pesca in area di rigore Reijnders, che la mette nell'angolo alla destra di Alfred Gomis.

Poco dopo, il Palermo ha sprecato un'occasione per accorciare le distanze con Le Douran, il quale ha tirato alto davanti alla porta. Il terzo gol dei Citizens arriva all'82esimo quando l'olandese ex Milan riceve palle, entra in area e rimette il pallone nello stesso angolino della rete precedente. Nei minuti finali del match, sia lui che Doku hanno rischiato di calare il poker.

Palermo-Manchester City, il tabellino del match — Reti: 25' Haaland, 59' ed 82' Reijnders

PALERMO (3-5-2): Gomis; Diakite, Bani (46' Peda), Ceccaroni (80' Avena); Gyasi, Segre (60' Le Douran), Gomes (60' Blin), Ranocchia (60' Palumbo), Augello (60' Pierozzi); Pohjanpalo (60' Vasić), Brunori (64' Corona). All. F. Inzaghi

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford (46' Ederson); Lewis (46' Nunes), Stones (46' Akanji), Khusanov (46' Ruben Dias), Ait-Nouri (46' Aké); O'Reilly (46' Reijnders), Nico Gonzalez (46' Gundogan); Bobb (46' Savinho), Cherki (46' Bernardo Silva), Marmoush (46' Doku); Haaland (60' Mukasa). All. Pep Guardiola

Ammonizioni: Augello e Gyasi