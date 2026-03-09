derbyderbyderby calcio estero Ansia Lewandowski: problema all’occhio e visione doppia, c’è il rischio dell’intervento chirurgico

TEGOLA BARCELLONA

Ansia Lewandowski: problema all’occhio e visione doppia, c’è il rischio dell’intervento chirurgico

Ansia Lewandowski: problema all’occhio e visione doppia, c’è il rischio dell’intervento chirurgico - immagine 1
Pessime notizie dall'infermeria per il Barcellona e per tutti i tifosi blaugrana. Robert Lewandowski è alle prese con un delicato fastidio alla vista che gli causa diplopia
Francesco Intorre

Un fulmine a ciel sereno squarcia la tranquillità dell'ambiente blaugrana e getta un'ombra pesante sul prosieguo della stagione di uno dei bomber più implacabili d'Europa. Le ultime notizie in arrivo dalla Spagna, rilanciate con grande preoccupazione dal portale specializzato CuidatePlus legato al quotidiano Marca, parlano di un infortunio decisamente atipico e delicato per Robert Lewandowski. L'attaccante del Barcellona è infatti alle prese con un serio problema a un occhio che gli impedisce di scendere in campo e di allenarsi regolarmente. Non si tratta di un banale trauma contusivo da smaltire in pochi giorni. Ma di una complicanza medica che richiede un'attenzione clinica assoluta e che sta tenendo con il fiato sospeso l'intero staff tecnico catalano.

Infortunio occhio Lewandowski
BARCELLONA, SPAGNA - 7 FEBBRAIO: Robert Lewandowski dell'FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e RCD Mallorca allo Spotify Camp Nou il 7 febbraio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

Guarda il calcio in streaming su SISAL

Segui le partite live su GOLDBET

Scopri dove vedere gli eventi sportivi su LOTTOMATICA

Il dramma della diplopia e lo spettro della sala operatoria per l'infortunio all'occhio di Lewandowski

—  

Entrando nel dettaglio clinico della vicenda, il disturbo accusato dal centravanti polacco si traduce in una fastidiosissima visione doppia, nota in ambito medico come diplopia. Per un calciatore professionista, il cui gioco si basa su frazioni di secondo, tempismo sui colpi di testa e perfetta percezione della profondità e delle distanze, si tratta di una condizione totalmente invalidante. Lo staff medico del Barcellona sta effettuando in queste ore una serie di esami strumentali e visite specialistiche approfondite per capire l'esatta origine del problema muscolare o nervoso legato all'occhio. L'indiscrezione più allarmante filtrata dai media iberici è che, qualora le terapie conservative non dovessero dare i frutti sperati in tempi brevi, Lewandowski potrebbe essere costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il difetto visivo.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di GoldBet

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Tempi di recupero incerti e il vuoto nell'attacco blaugrana

—  

Al momento, stilare una tabella di marcia per il suo rientro in campo è praticamente impossibile. Le patologie legate alla vista richiedono estrema cautela e i medici non daranno alcun via libera finché il giocatore non avrà recuperato il cento per cento delle sue facoltà visive, per evitare qualsiasi rischio di ricadute o pericoli nei contrasti aerei. La prospettiva di perdere il proprio punto di riferimento offensivo per diverse settimane rappresenta un danno incalcolabile per il Barcellona, chiamato ora a ridisegnare completamente il proprio assetto tattico. L'intero mondo calcistico resta in attesa dei prossimi bollettini ufficiali. C'è la speranza che il bomber polacco possa rimettere presto a fuoco la porta avversaria senza dover passare per la sala operatoria.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

Guarda il calcio in streaming su SISAL

Segui le partite live su GOLDBET

Scopri dove vedere gli eventi sportivi su LOTTOMATICA

Leggi anche
Dalle accuse per violenza domestica a testimonial per la Festa della Donna: il video di Giggs fa...
Conflitto in Medio Oriente, i famigliari dei giocatori dell’Al Ahli trasferiti a Gedda

© RIPRODUZIONE RISERVATA