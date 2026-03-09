Pessime notizie dall'infermeria per il Barcellona e per tutti i tifosi blaugrana. Robert Lewandowski è alle prese con un delicato fastidio alla vista che gli causa diplopia

Francesco Intorre 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 16:10)

Un fulmine a ciel sereno squarcia la tranquillità dell'ambiente blaugrana e getta un'ombra pesante sul prosieguo della stagione di uno dei bomber più implacabili d'Europa. Le ultime notizie in arrivo dalla Spagna, rilanciate con grande preoccupazione dal portale specializzato CuidatePlus legato al quotidiano Marca, parlano di un infortunio decisamente atipico e delicato per Robert Lewandowski. L'attaccante del Barcellona è infatti alle prese con un serio problema a un occhio che gli impedisce di scendere in campo e di allenarsi regolarmente. Non si tratta di un banale trauma contusivo da smaltire in pochi giorni. Ma di una complicanza medica che richiede un'attenzione clinica assoluta e che sta tenendo con il fiato sospeso l'intero staff tecnico catalano.

Il dramma della diplopia e lo spettro della sala operatoria per l'infortunio all'occhio di Lewandowski — Entrando nel dettaglio clinico della vicenda, il disturbo accusato dal centravanti polacco si traduce in una fastidiosissima visione doppia, nota in ambito medico come diplopia. Per un calciatore professionista, il cui gioco si basa su frazioni di secondo, tempismo sui colpi di testa e perfetta percezione della profondità e delle distanze, si tratta di una condizione totalmente invalidante. Lo staff medico del Barcellona sta effettuando in queste ore una serie di esami strumentali e visite specialistiche approfondite per capire l'esatta origine del problema muscolare o nervoso legato all'occhio. L'indiscrezione più allarmante filtrata dai media iberici è che, qualora le terapie conservative non dovessero dare i frutti sperati in tempi brevi, Lewandowski potrebbe essere costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il difetto visivo.

Tempi di recupero incerti e il vuoto nell'attacco blaugrana — Al momento, stilare una tabella di marcia per il suo rientro in campo è praticamente impossibile. Le patologie legate alla vista richiedono estrema cautela e i medici non daranno alcun via libera finché il giocatore non avrà recuperato il cento per cento delle sue facoltà visive, per evitare qualsiasi rischio di ricadute o pericoli nei contrasti aerei. La prospettiva di perdere il proprio punto di riferimento offensivo per diverse settimane rappresenta un danno incalcolabile per il Barcellona, chiamato ora a ridisegnare completamente il proprio assetto tattico. L'intero mondo calcistico resta in attesa dei prossimi bollettini ufficiali. C'è la speranza che il bomber polacco possa rimettere presto a fuoco la porta avversaria senza dover passare per la sala operatoria.

