Pedri Gonzalez, dopo la vittoria dei suoi sul Bilbao, ha alzato la voce. Tanto Lamine Yamal quanto la squadra vengono richiamati dal classe 2002: vietato accontentarsi e far girare lentamente il pallone.

Francesco Lovino Redattore 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 12:50)

Anche quando si vince non si deve essere soddisfatti. Benché il Barcellona sia primo in solitaria in vetta alla classifica con 72 punti e abbia portato a casa l'intera posta in palio, c'è chi non si accontenta. Si tratta di Pedri, centrocampista classe 2002, rientrato solo da poco da un infortunio fastidioso che gli aveva fatto saltare diverse gare in cui sarebbe tornato certamente utile alla squadra.

Per chi vuole seguire il calcio e gli eventi sportivi in tempo reale, esistono diverse piattaforme che permettono di guardare le partite in streaming.

Barça, hai un leader in più L'utilità di Pedri non è esclusivamente legata alle sue qualità tecniche. Il rientro tra i convocati e la nuova disponibilità fornita all'allenatore sono funzionali ad avere un punto di riferimento in più. Le sue dichiarazioni al termine di una gara complicata come quella del Mames di Bilbao non fanno altro che confermare la centralità dello spagnolo nel progetto tecnico-tattico e caratteriale di Hansi Flick.

A margine della gara vinta 0-1 grazie alla rete di Yamal proprio sul suo assist, Pedri ha analizzato così il match: "La vittoria è molto importante. È un campo complicato dove premono molto, eravamo molto stanchi e sono punti importanti da cui ripartire. Dobbiamo continuare a migliorare alcune cose per martedì, perché oggi non abbiamo fatto circolare con ritmo."

Insomma, un messaggio chiaro sulle intenzioni di non fermarsi, sebbene la stanchezza si faccia sentire dopo la gara di Coppa del Rey vinta 3-0 sull'Atletico Madrid. Oltre all'amarezza, infatti, di un risultato tanto rotondo quanto inutile ai fini della qualificazione; quella partita ha pesato molto sulle gambe dei calciatori del Barcellona: "Abbiamo fatto il massimo dato lo sforzo dell'altro giorno.Siamo partiti da una situazione difficile: volevamo ribaltare l'andata e non ci siamo riusciti per un gol. Prendiamo i tre punti e guardiamo a martedì."

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di GoldBet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Pedri ne ha anche per Yamal — Oltre alla lucida analisi sulla condizione precaria della squadra dopo il dispendio fisico e mentale, Pedri si è soffermato sulla rete di Yamal che ha consentito di vincere la partita: "Senza il movimento di Fermín il gol non sarebbe avvenuto e poi lui lo mette nell'angolo alto." Proseguendo, il classe 2002 ha spronato proprio l'esterno affinché non rinunci mai a mettere in mostra tutto il suo talento: "Ho detto a Lamine 'non c'è di che per l'assist'. È molto giovane. Non deve accontentarsi, deve dare di più."

Per chi vuole seguire il calcio e gli eventi sportivi in tempo reale, esistono diverse piattaforme che permettono di guardare le partite in streaming.