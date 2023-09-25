Marsiglia ko a Brest. Il capitano Hojbjerg tuona: "Dobbiamo dare di più"
Una partenza negativa per Beye
Una partenza negativa per Beye
Il tecnico italiano "insensibile" al fascino dei Citizens
L'allenatore bianconero prepara la partita
Ecco gli immancabili pronostici...
Tornano i proclamoni della vigilia...
Non si fermano mai...
Le ultime parole famose...
Nuovo appuntamento con "Ipse dixit"
Pronostici ribaltati...
Altro giro, altra corsa...
Ipse dixit, altro giro altra corsa...
Ci risiamo...
Altro giro di "Ipse dixit"...
Belle le vigilie, poi in campo...
Quante se ne dicono alla vigilia...
A parole tutti bravi...
Il meglio del peggio di ciò che si dice alla vigilia...
Ci risiamo...
Quante parole...
La carica giusta prima. Ma poi sul campo...
Verba volant...
Quello che si dice alla vigilia...
Se ne dicon di parole...
I proclami, quelli belli...
Si parla tanto prima, poi sul campo...
Tante belle parole, ma poi in campo...
Fiducia alla vigilia e poi...