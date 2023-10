IPSE DIXIT – Rudi Garcia: “Abbiamo studiato la Fiorentina. Obiettivo terza vittoria di fila”

NAPLES, ITALY - OCTOBER 08: Rudi Garcia, Head Coach of SSC Napoli reacts during the Serie A TIM match between SSC Napoli and ACF Fiorentina at Stadio Diego Armando Maradona on October 08, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Così Rudi Garcia, allenatore del Napoli, in conferenza stampa in vista della gara al Maradona contro la Fiorentina di Italiano: "Ora siamo terzi, vogliamo blindare un posto tra le prime quattro e per questo dobbiamo battere una squadra che ha saputo iniziare bene la stagione. Abbiamo studiato la Fiorentina, l’ho guardata ieri e, nonostante cambino gli interpreti, non varia il modo di giocare. Noi però siamo il Napoli però e dobbiamo continuare la striscia di vittorie. L'obiettivo è la terza vittoria consecutiva. Ho sempre detto ai ragazzi che tre vittorie di fila ci servono a migliorare la classifica. A Lecce non abbiamo preso gol, in generale è un obiettivo quello di non prendere reti. Subiamo meno occasioni di tutti, ma non finiamo sempre con la porta inviolata. Dobbiamo incazzarci un po’ quando non ci riesce". Terza vittoria di fila in campionato e clean sheet per Meret? Niente di tutto questo. Osimhen e compagni cadono in casa al cospetto di una Fiorentina strabordante e bella da vedere (1-3).