IPSE DIXIT – Falcone: “Speriamo in un flop dell’Inter” – Dionisi: “Ho fiducia”, ko ed esonero

Dalle belle parole e dalla sicurezza con cui si presentano le gare di campionato al flop in campo. Il meglio del peggio dei pronostici di allenatori e calciatori per la ventiseiesima giornata di Serie A...

Sergio Pace Redattore 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 07:46)

BRUTTA GIORNATA PER L'INTER — Ai microfoni di Dazn è intervenuto Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, poco prima dell'inizio della partita contro l'Inter: "Sappiamo che la partita sulla carta è quasi impossibile, però il calcio è bello anche per questo. Ci sono delle favole ed oggi speriamo di scrivere la nostra. L’importante è fare la nostra prestazione. L’Inter? Speriamo in una loro brutta giornata”. Poker nerazzurro al Via del Mare...

HO FIDUCIA Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, predica fiducia e ottimismo in vista dell'importante sfida salvezza contro l'Empoli. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn: "Ogni stagione ha momenti positivi e negativi, fa parte di ogni percorso. Io sono abituato alla pressione e ho molta fiducia nelle qualità della mia squadra". Va bene l'ottimismo imprescindibile, ma l'ennesimo ko dei neroverdi costa la panchina a Dionisi. Al suo posto promosso momentaneamente il tecnico della Primavera Emiliano Bigica.

COLMIAMO IL GAP TECNICO... La ricetta di Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, per affrontare la capolista Inter al Via del Mare: "Bisogna dare più del cento per cento. Dobbiamo fare una grande prestazione sotto l’aspetto dell’intensità, della determinazione, per colmare il gap tecnico tra noi e loro. Questo deve essere una volontà nostra". Il gap tecnico c'è stato tutto of course (4-0 per l'Inter)

DALL'ALLIANZ CON UN RISULTATO POSITIVO Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, in vista della sfida all'Allianz Stadium contro la Juventus: "Dobbiamo essere più determinati in fase difensiva e avere più cinismo. Vorremmo uscire dalla partita non con i complimenti ma con un risultato positivo, questo deve essere il nostro obiettivo". Finale amarissimo per il Frosinone di Di Francesco. La Juve vince in rimonta all'ultimo secondo. Anche stavolta tanti complimenti ai giallazzurri ma dal punto di vista del risultato...non ci siamo: quarto ko di fila!

RIUSCIREMO A CONTRASTARLI Sicuro Caleb Okoli, difensore del Frosinone, ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juventus: "La Juve ha tantissimi giocatori forti, noi però siamo convinti di riuscire a contrastarli. Dobbiamo essere concreti e uniti per restare in partita fino alla fine". E il Frosinone è anche riuscito a rimanere in partita fino alla fine. Anzi, quasi fino alla fine. Al 95' all'ultimo secondo Rugani regala la vittoria alla Juve...

ENTUSIASMO CON UN RISULTATO POSITIVO Fabio Liverani, chiamato a risollevare le sorti di una Salernitana sempre più ultima in classifica, ha provato a infondere fiducia nella squadra in vista dell'importante sfida contro il Monza: "La squadra deve ritrovare entusiasmo, magari tramite un risultato positivo". L'obiettivo era quello, ancora una volta mancato dalla Salernitana...

SONO PRONTO PER VINCERE Il nuovo difensore della Salernitana, Tryantafillos Pasalidis, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro il Monza: "Dobbiamo lottare, dobbiamo essere combattivi, vincere duelli e segnare più gol per vincere. Sono pronto per tutto questo". Ma la Salernitana non è ancora pronta ad ottenere una vittoria che manco da troppo tempo (ultimo successo al Bentegodi contro l'Hellas Verona il 30 dicembre scorso). La settima sconfitta nelle ultime otto partite suona come una condanna. Urge una svolta decisiva nell'immediato. Ma con il Monza in casa si è già sprecato una bella occasione...

OBBLIGATORIO 3 PUNTI Carico e alla ricerca della vittoria Josh Doig, terzino del Sassuolo. Queste le parole dello scozzese ex Hellas Verona ai microfoni di Dazn prima del delicato match contro l'Empoli in ottica salvezza: "Credo in questa squadra, oggi è obbligatorio conquistare i 3 punti per la nostra stagione e per il nostro campionato". Ipse dixit. In una partita rocambolesca il Sassuolo cede nel finale al gol di Simone Bastoni. Quinta sconfitta nelle ultime sei partita ed una classifica che si fa sempre più preoccupante...

ABBIAMO FERMATO LA JUVE E ORA... Così Jackson Tchatchoua poco prima del fischio d'inizio di Bologna-Hellas Verona: "Sappiamo che è una gara dura, contro un avversario ostico. Abbiamo fermato la Juventus e siamo in fiducia. Ora il nostro obiettivo è chiaro e faremo di tutto per raggiungerlo". Ok fermare la Juve, ma al Dall'Ara il Bologna risolve la pratica con Fabbian e Freuler...

